Comentarista peruano se arrepiente de sus expresiones machistas y xenófobas: “La pasé mal”

Después de haber sido fuertemente vapuleado por emitir comentarios machistas y xenófobos contra la comunidad venezolana, Mr Peet fue entrevistado por Jesús Alzamora para su programa de YouTube. En esta conversación, el comentarista deportivo Peter Arévalo le agradeció al conductor de no haber cancelado la reunión, pues han sido muchos quienes le han dado la espalda.

El exintegrante de El Gran Chef Famosos señaló que entiende que muchos se hayan alejado a raíz de estas bochornosas palabras y que, incluso, haya perdido proyectos. Sin embargo, no puede evitar apenarse y sentirse mal.

Durante la conversación, Mr Peet, recordado por ser el locutor de Esto es Guerra y Combate, pidió disculpas y señaló que sus comentarios jamás fueron emitidos con mala intención. Asimismo, indicó que entiende las consecuencias, pero no le pareció justo que las instituciones públicas de su país lo hayan tratado como un delincuente.

“Por más que suene repetitivo, yo reconozco y aprovecho esta grandísima oportunidad que tú me das, en momentos en que nadie quiere tener a Mr Peet, que nadie quiere ser amigo de Mr Peet. He cometido, se ha cometido excesos y lo asumo, pido las disculpas y pido perdón a toda la comunidad que se ha sentido afectada”, indicó el comunicador.

El exintegrante de El Gran Chef Famosos señaló que quien lo conoce sabe que nunca quiso ofender a nadie, pero comprende que fueron expresiones inapropiadas.

“La gente que me conoce realmente sabe que no ha habido ninguna mala intención, tengo amigos venezolanos y venezolanas que admiro. Yo les ofrezco mis disculpas, obviamente, les pido perdón por lo acontecido, pero ya este suceso me está marcando y mucho. Las autoridades de mi país me están tildando como algo que no soy. Eso sí me lastima, más que el insulto, que lo entiendo, más que el reproche y el insulto y las agresiones, que entiendo. ”, indicó Mr Peet.

