Actriz Shannen Doherty reveló que su cáncer ya se alojó en sus huesos

La talentosa actriz estadounidense Shannen Doherty, conocida por su destacado trabajo en producciones como ‘Beverly Hills 90210’ y ‘Embrujadas’, enfrenta una batalla cada vez más intensa contra el cáncer a los 52 años.

Por RCN Radio

Doherty, quien ya había anunciado metástasis cerebral a mediados de este año, sorprende al revelar que la enfermedad ha llegado a sus huesos. En una conmovedora entrevista con la revista People, expresó su determinación de seguir luchando por la vida.

“No he terminado con la vida. No he terminado con el amor. No he terminado con la creación. Todavía no he terminado con la esperanza de cambiar las cosas para mejor”, afirmó la actriz.

Diagnosticada por primera vez en 2015, Shannen Doherty ha enfrentado la enfermedad con valentía, pero en febrero de 2020, el cáncer regresó con mayor fuerza. Ahora, después de 3 años, la enfermedad se ha propagado en su cuerpo, alcanzando sus huesos.

En su reflexión sobre la difícil situación, Doherty compartió, “Cuando te preguntas: ‘¿Por qué yo? ¿Por qué tengo cáncer?’ y después ‘¿Por qué ha vuelto mi cáncer? ¿Por qué estoy en fase cuatro?’, eso te hace mirar por un propósito mayor en la vida”.

La actriz también tuvo que someterse a la extirpación de un nuevo tumor meses atrás debido a la progresión de la enfermedad.

