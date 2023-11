Impactantes IMÁGENES: patrulla fronteriza salva a migrantes venezolanos de morir ahogados en Río Grande

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Oficiales de la patrulla fronteriza de Estados Unidos rescataron a varios migrantes venezolanos (se les reconoce por el acento), socorriéndolos al momento que intentaban cruzar el Río Grande.

Por: Noticia al Día

Los videos fueron captados por las cámaras corporales de los oficiales y publicados a través de la plataforma X por el teniente y portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Chris Olivares, donde se muestra el momento exacto cuando aplicaron las maniobras de rescate.

“La Unidad Marina Táctica (TMU) en #EaglePass respondió a numerosas lesiones por inmersión, lo que resultó en medidas para salvar vidas. Los operadores actuaron rápidamente al desplegar dispositivos de flotación personales, sacar a mujeres y niños del río y realizar esfuerzos de reanimación”.

“Las imágenes y el audio capturan las condiciones volátiles que involucran la migración ilegal masiva entre los puertos de entrada al cruzar el impredecible y peligroso Río Grande”.

???? ????? (VIDEO 1): @TxDPS Tactical Marine Unit (TMU) in #EaglePass responded to numerous submersion injuries resulting in life-saving measures. Operators acted swiftly in deploying personal floatation devices, pulling women & children out of the river, & performing… pic.twitter.com/FF0i51cyUm

— Chris Olivarez (@LtChrisOlivarez) November 24, 2023