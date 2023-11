Duelo de felinos: Leones se apoyó en un traspiés de Tigres para sacar la victoria en Maracay

Posteado en: Actualidad, Baseball, Deportes

Leones del Caracas se apoyó en una sólida labor de su relevo para derrotar a Tigres de Aragua 4-2 el martes, en el Estadio José Pérez de Colmenares de Maracay.

Para la manada capitalina significó el comienzo ideal de una gira que se extenderá a cinco juegos durante la quinta semana de la ronda eliminatoria, una fase que le tiene como único líder de la tabla de posiciones, ahora afianzada con récord de 15 ganados y sólo cinco perdidos.

El debutante en la contienda Ricardo Rodríguez, además de Miguel Rodríguez, Miguel Socolovich, José Mujica y R.J Alaniz se combinaron para transitar cinco entradas en blanco, con tres hits permitidos, pero con igual número de ponches y sin boletos otorgados, para preservar una temprana ventaja en la pizarra que nunca más perdieron por el resto del careo.

La toletería melenuda fabricó un racimo de tres carreras en el segundo episodio frente al abridor bengalí Austin Drury, para inaugurar el marcador. Harold Castro, Isaías Tejeda y Oswald Peraza dispararon sencillos consecutivos que llenaron las bases sin outs, antes de que Johnny Pereda rodara hacia la inicial para bautizar la velada. Gabriel Lino negoció base por bolas que despidió al zurdo Drury y le dio paso al derecho Manuel Rondón, dejando la escena servida para Wilfredo Tovar, quien sin espacio en las almohadillas despachó un incogible que llevó dos más a la goma.

En el cuarto capítulo, Gabriel Lino disparó un jonrón solitario, con el diestro Eduardo Figueroa en la loma, que aumentó la diferencia, antes de que los bengalíes recortaran en el cierre del mismo tramo.

José “Cafecito” Martínez y Yorman Rodríguez pegaron inatrapables en fila frente al iniciador siniestro Thomas Dorminy, quien luego incurrió en un wild pitch con Leobaldo Cabrera en el plato, que dejó a ambos corredores en posición anotadora. Cabrera, en su estreno con los rayados, elevó de sacrificio para romper el blanqueo, siendo seguido por otro debutante, Ángel Aguilar, que ligó línea al prado central para el 4-2 definitivo.

Tras ese dubitativo trecho para Dorminy, el mánager de la visita, José Alguacil, optó por echar mano de su bullpen. Siendo Ricardo Rodríguez al primero que recurrió. Dominó a Carlos Tocci con globo al jardín izquierdo, permitió sencillo de Alexi Amarista y abanicó a Keyber Rodríguez, como preámbulo a una atractiva jugada de José Rondón, quien se lanzó de cabeza en el bosque derecho para robarle un incogible a “Cafecito” Martínez y terminar con el inning.

“Le doy las gracias a Rondón por ese jugadón. Traté de atacar la zona, estuve un poco perdido, pero la emoción y adrenalina después de tanto tiempo sin haber lanzado altera un poco, pero salió todo bien”, dijo al departamento de prensa capitalino Rodríguez, quien estuvo aquejado por las lesiones buena parte del verano boreal. “Venimos de una buena racha y vengo a aportar lo que sea necesario para mantenerla. Hay que hacer lo posible por mantener este bonito momento que estamos viviendo. Estoy agradecido de estar de vuelta”.

El lauro se lo anotó Socolovich (1-0), tras retirar en fila a los tres rivales que enfrentó en el séptimo acto. Alaniz, a su vez, se apuntó su cuarto rescate de la contienda.

Drury (1-1) cargó con la derrota, al admitir tres imparables e igual número de carreras -todas limpias- en 1.1 tramos, con un par de pasaportes y un recetado.

Con el madero, destacó Lino, quien se fue de 2-2 en la noche y ahora tiene 3-3 en sus recientes dos desafíos, con un par de vuelacercas e igual número de remolcadas y anotadas durante el lapso inmediato.

“Contento con la oportunidad que me dio Alguacil. Siempre he dicho que nada es casualidad, todo es trabajo, disciplina y constancia. A pesar de que no jugado mucho (sólo seis juegos y cuatro turnos tomados) me he mantenido trabajando todos los días, y allí están los resultados”, expresó el receptor al staff de comunicaciones avileño. “Desde el primer día he trabajado fuerte, con mucho entusiasmo, juegue o no”.

Leones seguirá su ruta hacia Valencia, para enfrentar el miércoles a Navegantes del Magallanes. Mientras que Tigres (8-13) se mantendrá en casa para recibir a Caribes de Anzoátegui.

Nota de prensa LVBP