Con 700 nuevos terremotos, Islandia ordena la evacuación de Grindavik ante posible erupción volcánica

La Oficina Meteorológica de Islandia informó hoy de alrededor de 700 nuevos terremotos desde la pasada medianoche, el mayor de una magnitud de 3,1, cerca de la ciudad de Gindavík, en el suroeste de la isla, y señaló que “la probabilidad de una erupción sigue siendo alta”.

Durante el día de hoy, la mayoría de los seísmos, en su mayoría “microterremotos, normalmente a profundidades de foco de entre 3 y 5 kilómetros”, se registran a lo largo de la intrusión de magma, agrega el comunicado.

“En resumen, la probabilidad de una erupción sigue siendo alta. Si se produce una erupción, la ubicación más probable será en la intrusión de magma. Nuestra última evaluación de riesgos no indica ningún otro lugar potencial de erupción”, sostiene.

El comunicado precisa que las mediciones de la deformación, incluidas observaciones aéreas de alta resolución, imágenes de radar por satélite y observaciones GPS terrestres, revelan “movimientos continuos y constantes del terreno debido a la formación en curso de la intrusión de magma”.

Según los modelos geofísicos, se estima que la intrusión se está propagando lentamente hacia arriba y se cree que el magma se encuentra a 800 metros bajo la superficie.

Las autoridades islandesas declararon el viernes la situación de emergencia tras una serie de terremotos cerca de Gindavík y advirtieron de una posible erupción volcánica, por lo que ordenaron una evacuación preventiva de esta ciudad a 50 kilómetros de la capital, Reikiavik.

Las autoridades locales autorizaron este lunes acceso limitado a un área de Grindavík a un pequeño número de residentes para poder recoger algunas pertenencias, al igual que ya habían hecho el domingo con otro grupo.

EFE

Early effects can be seen. Absolute carnage in #Grindavik this morning. This is going to take time (and a lot of money) to rebuild :(#icelandvolcano #Volcano #Iceland #GrindavikNews #LatestVolcano #Volcanic pic.twitter.com/2OfRjWTz8s

— Nitesh rathore (@niteshr813) November 14, 2023