¿Qué ofrecieron de cenar en el Titanic antes de hundirse? Un menú que saldrá a subasta lo revela

Un menú manchado del Titanic, que brinda información sobre las lujosas ofertas culinarias de ese desafortunado viaje, saldrá a la venta por hasta $86,000 dólares.

Por El Diario NY

Este artefacto histórico nos permite retroceder en el tiempo hasta la noche del 11 de abril de 1912, cuando la opulencia de la cena de primera clase del Titanic estaba en su apogeo y el capitán Edward John Smith estaba al mando del transatlántico.

El menú, que incluye platos deliciosos como ostras, cordero y pato real, es un testimonio del glamour y la exquisita experiencia gastronómica que disfrutan los pasajeros de primera clase del Titanic, mismo que se puede apreciar en una imagen de la casa de subastas Henry Aldridge.

Cuando el barco partió de Queenstown, su último puerto de escala, los pasajeros disfrutaron de este lujoso festín bajo el cielo nocturno, con las luces de la tierra desapareciendo en la distancia, aunque cabe recordar que no todas las personas a bordo gozaban de los mismos privilegios.

Esta pieza única de la historia se encontró en un álbum de fotos de la década de 1960 después del fallecimiento de Len Stephenson, y es el único menú sobreviviente de esa noche específica. Subastado por la casa de subastas británica Henry Aldridge and Son Ltd., ofrece una visión poco común de las delicias culinarias que saboreaba la élite del Titanic.

A menu from #Titanic (1st class), dated 11 April 1912 (evening), is to be auctioned on 11 November 2023 (estimated at €69,000) by Henry Aldridge. The gold "RMS Titanic" & "Ocean Steamship Navigation Company" logos have been erased due to immersion in water. pic.twitter.com/cnbdtJKe0C

— Meriadec Villers (@MeriaRmsTitanic) November 2, 2023