En el principal hospital de Maturín no darán citas médicas hasta enero del año que viene

Las diferentes consultas externas en el Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar, ya no tienen disponibilidad de citas para lo que queda de año, sino para la segunda semana de enero de 2024.

Corresponsalía lapatilla.com

Aunado a ello, se suma las deficientes condiciones en la que se encuentran estos servicios especializados, principalmente la falta de aires acondicionados que limita la atención, y en el peor de los casos a suspenderlos.

En la central de citas del más importante recinto de salud del estado Monagas, se puede leer que varias consultas están suspendidas y otras ya no tienen citas disponibles sino para enero del próximo año.

Entre esas consultas están Neurología, Urología, Traumatología, Endocrinología, Maxilofacial, Oftalmología y Gastroenterología.

Maritza Rondón, quien acudió la mañana de este jueves con la intención de obtener una cita para Nefrología, tuvo que resignarse a una cita para el 16 de enero de 2024.

A pesar de que en septiembre le correspondía la consulta con la especialista, la doctora faltó cinco lunes, es decir, las veces que le pospusieron la cita.

“Yo soy paciente renal tipo II y diabética tipo I, tengo piedra en los riñones y no tengo cómo pagar una consulta privada, que la más barata cuesta 50 dólares. El día que me tocaba la cita, la doctora no vino y desde ahí me comenzaron a posponer la consulta por cuatro ocasiones. Volví a venir a pedir otra cita y ya no hay sino hasta enero”, contó Rondón.

Mientras tanto, las consultas como Neurología, continúa sin aire acondicionado y las citas están para enero, pero podría no arrancar, debido al problema de los aires.

En Reumatología el servicio se encuentra paralizado desde hace seis meses, porque los aires están dañados.

En Urología solo atienden para colocar sondas, y en Oftalmología se están atendiendo casos de emergencia, ya que los equipos presentan fallas.

Vale recordar que el gobernador chavista, Ernesto Luna, recorrió el cuarto piso del centro asistencial luego que los pacientes de traumatología protestaran por el retraso en las cirugías.

Esperan que también se aboque en solventar las innumerables fallas en las consultas externas.