Enorme y raro diamante azul fue vendido por esta insólita cifra

El diamante ‘Bleu Royal’, uno de los más raros del mundo, fue vendido este martes por 43,8 millones de dólares en la casa de subastas Christie’s de Ginebra, sin lograr convertirse en la piedra más cara de su categoría.

Con un peso de 17,61 quilates, el ‘Bleu Royal’ es la mayor gema de color azul sin defectos puesta a la venta en la historia de las subastas, y representa el lote estrella de una serie de ventas de lujo que se organizaron en la capital suiza este mes.

Engarzada en un anillo, formaba parte de una colección privada desde hacía 50 años y estaba valorada en un precio de entre 35 y 50 millones de dólares.

Tras una intensa puja de siete minutos entre tres posibles compradores, el diamante fue adquirido por un coleccionista privado anónimo por 39,505 millones de francos suizos (43,8 millones de dólares), impuestos y tasas incluidos.

“Estamos extremadamente satisfechos con el resultado. Se vendió por casi 2,5 millones de dólares por quilate. Es la joya más cara vendida en todo 2023, a nivel internacional, en cualquier casa de subastas. Estamos muy, muy contentos”, dijo a la AFP Max Fawcett, responsable de las joyas de Christie’s en Ginebra.

“Es uno de los 10 lotes más caros jamás vendidos en términos de joyas”, añadió.

Los diamantes de fantasía azul intenso de más de 10 quilates son extremadamente raros. Desde la fundación de Christie’s en 1766, sólo se han puesto a la venta tres piedras de este tipo, y todas ellas en los últimos 13 años.

El récord aún lo ostenta Oppenheimer Blue, adquirido por 57,5 millones de dólares en 2016.

Largest-yet, 17.61-carat flawless fancy vivid blue diamond sold for $44 Million in Geneva. An anonymous bidder scooped up the stone, dubbed Bleu Royal, in just seven minutes over the phone. https://t.co/bMVgJ3birY

— WWD (@wwd) November 8, 2023