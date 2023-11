El fútbol colombiano clama por la liberación del padre de Luis Díaz

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El fútbol colombiano clamó este martes por la liberación de Luis Manuel Díaz, padre del extremo Luis Díaz y quien fue secuestrado hace diez días por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el municipio de Barrancas, en el departamento caribeño de La Guajira.

En el partido Junior-Atlético Huila, los futbolistas salieron a la cancha con dos pancartas que decían: “Libertad para papá! Fuerza Lucho” y “Nuestros pensamientos y oraciones están contigo y tu familia. ¡Estamos aquí para ti! #FuerzaLucho”.

El primer mensaje hace referencia al mensaje que mostró el futbolista el domingo, cuando al minuto 95 anotó el gol del empate 1-1 de su equipo, el Liverpool, ante el Luton Town en Inglaterra y lo celebró con el mensaje “Libertad para Papá” estampado en su camiseta.

Igualmente, el delantero Dayro Moreno, goleador del Once Caldas, anotó el gol con el que su equipo venció 0-1 a Santa Fe en Bogotá y celebró el tanto alzando la camiseta número 7, el número que utiliza Díaz con el equipo británico y con la selección colombiana.

En las redes sociales, otros compañeros colombianos de Díaz han manifestado su solidaridad con el extremo del Liverpool, como es el caso del experimentado centrocampista James Rodríguez, del Sao Paulo.

“Estamos contigo @LuisFDiaz19 en estos momentos difíciles. Pedimos respeto y solidaridad… ¡Libertad para tu padre y todos los secuestrados!”, expresó Rodríguez en la red social X este martes.

Por su parte, Falcao García, artillero del Rayo Vallecano, dijo en X: “Exigimos la liberación de Luis Manuel Díaz, padre de @LuisFDiaz19 y de todos los secuestrados”.

Entre la esperanza y la angustia están este martes los habitantes de Barrancas, tierra natal del jugador del Liverpool, por la dilatada liberación de su padre.

Exigimos la liberación de Luis Manuel Díaz, padre de @LuisFDiaz19. Y de todos los secuestrados. /// We demand the release of Luis Díaz’s father and all the kidnapped. pic.twitter.com/aWVRfoY5Xa

— Radamel Falcao (@FALCAO) November 6, 2023