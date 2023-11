Periodista fue asesinado en Filipinas mientras transmitía en directo (Imágenes sensibles)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El periodista radiofónico filipino Juan Jumalon fue asesinado este domingo por unos desconocidos mientras retransmitía en directo en el sur de Filipinos, un ataque que ha sido condenado por el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr..

Los atacantes dispararon a Jumalon, también conocido como DJ Johnny Walker y presentador de la emisora Calamba Gold FM, mientras que emitía desde su hogar en la localidad de Calamba, en la provincia de Misamis Occidental, indicó en un comunicado la Unión Nacional de Periodistas de Filipinas (NUJP, siglas en inglés).

El presidente filipino condenó en X (antes Twitter) el ataque y ordenó una investigación para llevar a los culpables ante la justicia.

“Los ataques contra periodistas no serán tolerados en nuestra democracia y aquellos que amenacen la libertad de prensa afrontarán las consecuencias”, afirmó el mandatario.

Filipinas es una de las naciones del mundo donde más reporteros mueren asesinados cada año.

Desde 1986, 199 periodistas han sido asesinados en Filipinas, incluidos cuatro bajo el actual mandato, según datos del NUJP.

EFE

Juan Jumalon, or Johnny Walker, was shot dead during the live broadcast of his program on 94.7 Calamba Gold FM, a local radio station in Calamba, Misamis Occidental. pic.twitter.com/bx6x5T1Rcf

— Hainnaan Bird (@zhirkev) November 5, 2023