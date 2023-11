Agentes de Inteligencia Artificial a la carga

Posteado en: Tecnología, Titulares

Inteligencia Artificial no deja de sorprender, ahora chatbots se están transformando en sistemas autónomos llamados “Agentes de Inteligencia Artificial”.

Toda la información del conflicto Israel-Palestina en tu buzón ¡Suscríbete!

Especial de Laszlo Beke

Como ejemplo, un equipo de investigadores en el fabricante de chips Nvidia, en unas pocas semanas, le enseñaron a ChatGPT a jugar el popular video juego Minecraft. Dentro del universo digital de Minecraft, el chatbot aprendió a nadar, a recoger plantas, hacer minería de oro y a construir casas. Estos “Agentes de Inteligencia Artificial” pueden usar Apps de software, páginas web y otras herramientas cómo hojas de cálculo, calendarios, portales de viajes y mucho más. Con el tiempo los Agentes de Inteligencia Artificial se harán más sofisticados y podrán automatizar procesos, en forma total o parcial, además de servir de asistentes o como sustitutos de algunos roles. Su impacto podría ser inmenso.

Algunas definiciones

Un Agente de Inteligencia Artificial (IA) es un programa de software que puede operar en forma autónoma y tomar decisiones basadas en su ambiente y objetivos y llevar a cabo tareas que requieren lo que se consideran como inteligencia humana: aprendizaje, razonamiento y resolución de problemas. Los Agentes de IA pueden ejecutar una gama muy amplia de tareas, que incluyen el procesamiento de lenguaje natural, el reconocimiento de imágenes, el reconocimiento de voz y la toma de decisiones. Los agentes inteligentes tienen las siguientes características: (a) un cierto nivel de autonomía, (b) capacidad de aprendizaje. Se pueden utilizar en analíticos predictivos, en detección de fraude, en servicio al cliente, para participar en juegos, para responder preguntas o para controlar robots. Los Agentes de IA han estado presentes en sistemas expertos y en sistemas de tomas de decisiones. Con Inteligencia Artificial Generativa estarán más universalmente disponibles y también se les podrá usar en tareas más asociadas a creatividad cómo generar música o arte.

Agentes de Inteligencia Artificial Generativa

Los Agente de IA Generativa, similares al de Nvidia arriba descrito, pueden programar reuniones, editar archivos, analizar data y crear gráficos de barra multicolores. La idea es que estos sistemas automatizados puedan eventualmente actuar como asistentes personales manejando una gama amplia de tareas digitales. Los agentes hoy existentes todavía están limitados en su capacidad de ejecución. ChatGPT puede buscar en Expedia los vuelos al destino seleccionado, pero todavía la reservación debe ser realizada por la persona. La tecnología en la medida que los investigadores la vayan mejorando si podrá manejar procesos y hará más eficientes a los empleados en la oficina y también a los consumidores.

Es posible que la habilidad más importante del Agente de IA termine siendo su capacidad para escribir programas de computación, ya que a través del código puede tomar acciones. Puede instantáneamente generar un programa que dibuja un unicornio o lanza nieve artificial sobre la pantalla de la computadora. Los programadores profesionales pueden pedirle a los Agentes de Inteligencia Artificial que genere código para ser integrado dentro de programas más complejos, abarcando desde apps de medios sociales hasta motores de búsqueda. Incluso, puede ir más allá, puede generar código que aprovecha otras Apps y portales en Internet.

Cómo personas o usuarios usamos las Apps y las Páginas Web tocando botones, menús y otros elementos. Los Agentes de IA aprovechan las Apps y las Páginas Web accediendo a ellas a través de las API (interfase programables de la aplicación), el código de software que les permite comunicarse con otros servicios en-línea. Cuándo se solicita a un Agente que cargue un video en Internet, ella genera código que llama a una A.P.I. ofrecida por YouTube. Un chatbot puede escribir código para acceder a cualquier A.P.I. en Internet. A estas alturas, los chatbots son capaces de hacerlo para tareas simples. El proceso evolutivo les permitirá hacer mucho más, el hecho que puedan recorrer y deambular libremente por Internet también puede representar un riesgo de seguridad mayor. Por esa razón, las empresas lo están aprovechando comenzando con proyectos más pequeños.

Hacia donde van los Agentes de IA Generativa

– ChatGPT ejecuta tareas – Unos meses después que OPenAI lanzara ChatGPT, sin hacer mucho ruido liberó una forma a través de la cual el chatbot podía ir más allá de generar texto. Después de instalar varios plug-in (software que aumenta la capacidad del bot) se le podía pedir que buscara en páginas de viajes como Expedia los vuelos disponibles, tomara un mapa de una ciudad en Google Earth o incluso transformara una hoja de cálculo en un gráfico de barras multi-colorido. Si se le adicionaba un plug-in denominado Interpreter, ChatGPT no solo escribía código, sino que también procesaba el programa, Ello permitía a la tecnología en forma instantánea ejecutar tareas que no podía hacer en el pasado, incluyendo la edición de hojas de cálculo y la transformación de imágenes fijas a videos. Google y Microsoft, entre otros, están explorando tecnologías similares. Ese tipo de proyectos visualiza a Inteligencia Artificial trabajando con otras Inteligencias Artificiales para beneficio de la persona o de la empresa.

– Inteligencia Artificial con Objetivos – Proyectos independientes como AutoGPT están tratando de llevar todo esto a otro nivel, varios pasos más allá. La idea es proveerle al sistema objetivos como “crear una empresa” o “como ganar algo de dinero”. El sistema buscará alcanzar el objetivo haciéndose preguntas y conectándose a otros servicios en Internet. Las primeras versiones todavía tienen dificultades, por cuanto sistemas como AutoGPT tienden con alguna frecuencia a caer en ciclos o anillos perpétuos. Sin embargo, la experiencia previa nos muestra que el proceso de refinamiento continuo los hará más útiles y confiables.

– El nacimiento de Asistentes Digitales – Investigadores están construyendo Agentes de Inteligencia Artificial diseñados para utilizar herramientas de software. En un caso, los investigadores le alimentaron al sistemas horas de video que mostraba a personas jugando Minecraft. Analizando cómo las personas usaban el ratón y el teclado para navegar a través del universo de Minecraft, el sistema aprendió a jugar Minecraft. Otras empresas, incluyendo el emprendimiento Adept, están construyendo agentes similares que usan Wikipedia, Redfin y Craigslist e incluso aplicaciones empresariales como Salesforce. Este tipo de agente permitirá ampliar el rango de aprovechamiento de Inteligencia Artificial en apps y en páginas web. Todos tendrían acceso a un Asistente Digital que potencialmente pudiera hacer cualquier cosa en Internet. Ello facilitaría la vida y terminaría afectando muchos roles. IA no solo puede reemplazar tareas aburridas, sino también muchas otras.

Se hace referencia a How ‘A.I. Agents’ That Roam the Internet Could One Day Replace Workers. Al Chat de Bing se le hicieron las siguientes preguntas: Prompt 1- What are Artificial Intelligence Agents? What type of tasks can they perform? Which companies are the leaders in this field?; Prompt 2 – How do AI Agents work using Generative AI? y Prompt 3 – What are the characteristics of an Intelligent Agent within the context of Artificial Intelligence?. También aparece en mi Portal https://tinyurl.com/ms3uymt7. La imagen es cortesía de Bing Image Creator.