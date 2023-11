Un experto en seguridad y terrorismo afirmó que Bolivia “es el proyecto más exitoso” del régimen iraní en América Latina

Posteado en: Actualidad, Internacionales

En medio de la actual guerra en la Franja de Gaza entre Israel y Hamas, desatada por los ataques terroristas del pasado 7 de octubre en territorio israelí, el martes pasado el gobierno de Bolivia, estrecho aliado del régimen de Irán, anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel.

Por infobae.com

Esta maniobra del gobierno de Luis Arce no hizo más que cristalizar lo que se viene gestando hace años: la estrecha cooperación entre ambos países y la cada vez mayor influencia del régimen de los ayatolás en América Latina.

Joseph Humire, especialista en seguridad y director ejecutivo del Center for a Secure Free Society (SFS), dialogó con Infobae sobre este anuncio del gobierno boliviano y sus implicancias en una región “dominada por gobiernos afines a Irán”.

Alertó, además, por qué la población latinoamericana debería empezar a observar con mayor preocupación la creciente influencia del régimen persa, considerado como uno de los principales promotores del terrorismo a nivel global.

-¿Qué lectura hace de la decisión de Bolivia de romper relaciones con Israel?

-La decisión del gobierno de Bolivia es algo que creo que marca un precedente que otros países van a seguir porque América Latina está dominada por gobiernos afines a Irán. Algunos abiertamente como Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba; y otros no tanto, pero sí siguen su línea política, me refiero a Gustavo Petro en Colombia, Lula en Brasil, y Gabriel Boric en Chile. Se puede mencionar también al gobierno de Alberto Fernández en Argentina; Cristina Fernández de Kirchner siempre ha sido muy amiga de Irán. Bolivia fue el primer país en tomar esta decisión, Venezuela lo haría también, pero no tiene embajada en Israel. Bolivia es el proyecto más exitoso de Irán en la región.

-¿Por qué considera que es su proyecto más exitoso, y qué piensa que hay detrás de este alineamiento tan fuerte con Irán?

-Bolivia como país no recibe nada. El gobierno sí. El MAS [Movimiento Al Socialismo], está alineado con Irán desde el inicio, desde la época de Evo Morales. Ellos reciben mucho apoyo de Irán en todo lo que se refiere a cómo utilizar el sistema para mantenerse en el poder. Irán los ha asesorado en cómo manejar a la oposición, en cómo militarizar sus fronteras, cómo armar milicias… En cómo posicionarse como un actor regional ante sus vecinos. En ese aspecto Irán es importante no para Bolivia, sino para el MAS, que tiene aspectos revolucionarios.

-No parece casualidad el momento de este anuncio, en medio de la guerra en Gaza tras los ataques de Hamas.

-Bolivia usa la actual guerra como un pretexto, una excusa para tener una posición más agresiva. Todo lo que está pasando en Israel es un proyecto de Irán, entonces todas las alianzas que tiene Teherán en el mundo van a empezar a activarse contra Israel. Ellos están haciendo esto para hacer un favor a Irán, y no es por ganar algo a cambio, sino porque Irán es la razón por la que el MAS ha podido mantenerse en el poder ya más de 17 años, con una interrupción de uno en el medio.

-Hace unos meses Irán y Bolivia firmaron un memorándum de entendimiento en defensa, y ahora Bolivia rompe relaciones con Israel.

-El acuerdo no es el comienzo de esta relación, sino la formalización de este proceso. Irán ya ha estado haciendo asesoramientos desde 2010. Lo que era formal era muy limitado, en términos de entrenamiento. Este acuerdo es para formalizarlo en la industria de defensa. Tengo entendido que lo discutieron en el viaje a Teherán, y creo que no lo firmaron aún porque querían medir la reacción antes de hacerlo, pero la cooperación ya existe. Los acuerdos solo sirven para legitimar. Buscan ver la reacción si mandan drones, misiles… Igual lo van a mandar, pero no lo formalizan. Los drones creo que sí lo van a oficializar.

-¿Esta alianza debería preocupar a la región?

-Los gobiernos, en su mayoría, están con Irán, pero los pueblos no. Los pueblos no miran a Irán como un actor relevante, sino como un actor lejano, y eso es un error fatal. Irán está hace 40 años trabajando en este proyecto, y ya ha penetrado profundamente en la región. Este año enviaron un buque de guerra, a su presidente, y ahora muestran su músculo diplomático. Venezuela, Nicaragua, Cuba y Bolivia son los gobiernos que le hacen el trabajo en la región.

