¿Todo se queda en Las Vegas? Hombre desnudo peleó con oficial, robó su patrulla y luego causa terrible accidente (VIDEO)

Un sujeto que mostraba problemas de salud mental y que deambulaba desnudo por la carretera la noche del martes 31 de octubre se enfrentó a un agente de la policía Metropolitana de Las Vegas, le robó su patrulla policial y se dio a la fuga, causando un accidente poco después.

Por Telemundo Las Vegas

Según el reporte de LVMPD (por sus siglas en inglés), esto ocurrió por las calles Blue Diamond y Buffalo, donde comenzó una persecución que terminó más de cinco millas después con un choque entre las calles Rainbow y Hacienda, donde el fugitivo se impactó con el vehículo que conducía otro ciudadano.

Los dos ocupantes del vehículo opuesto fueron trasladados a un hospital local con heridas críticas.

?#WATCH: As a naked man fights Las Vegas police officer, before stealing his patrol vehicle and leading officers on a high-speed chase

?#LasVegas | #Nevada

Crazy video captured by a driver, showing a naked man getting into a fight with a Las Vegas police officer. The man… pic.twitter.com/dErEs8cOQg

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) November 1, 2023