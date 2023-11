Demandaron nuevamente a Mariah Carey por el supuesto plagio de “All I Want For Christmas Is You”

Posteado en: Actualidad, Entretenimiento

A escasas semanas de iniciar la temporada navideña, la típica celebración del 1 de noviembre de Mariah Carey al inaugurar la temporada navideña ha sido ensombrecida. La cantante fue nuevamente sorprendida por una segunda demanda que la acusa de violar los derechos de autor de su clásico éxito navideño “All I Want For Christmas Is You”, lanzado en 1994. Es así como la cantante de 54 años vuelve a ser llevada a los tribunales por dos hombres que afirman haber escrito una canción con el mismo nombre.

Los compositores musicales Andy Stone y Troy Powers ya habían denunciado a la ex pareja de Luis Miguel en 2022, bajo una demanda fallida que los acusaba de cometer plagio en el emblemático tema, que resulta tener el mismo nombre de su canción navideña de 1989. Carey logró salir airosa, pues fue desestimada meses después por el tribunal de Luisiana.

Ahora, los músicos han vuelto a la carga con una segunda denuncia consecutiva que viene con nuevos abogados y más alegaciones, exigiendo a la artista neoyorquina al menos 20 millones de dólares por daños y perjuicios. Según TMZ, en los nuevos documentos afirman que hay similitudes sustanciales en el gancho lírico, melodía y la sensación general en comparación con su canción original, indicando que Mariah “obvió estas obras en la historia sobre el origen de la canción, como si esas obras fueran suyas”.

Pero la demanda no solo fue interpuesta a la cantante, sino que también involucra a Walter Afanasieff, que compuso el tema junto a ella, y a la compañía productora por “infracción de los derechos de autor y enriquecimiento injusto”. Si bien Andy Stone reconoce en el documento que la canción es musicalmente diferente, asegura que el título es igual y que la también actriz nunca pidió permiso para usarlo y gracias a él ha obtenido “beneficios inmerecidos”.

El 31 de octubre, un día antes de la desafortunada denuncia, Carey estaba celebrando el término de Halloween y la bienvenida oficial a la temporada navideña, inaugurada por ella como cada año acostumbra en redes sociales. El arrollador éxito de “All I Want For Christmas Is You”, que es adoptado y escuchado por millones de familias alrededor del mundo, la convirtió en un emblema navideño extremadamente popular que le ha costado ser blanco de múltiples memes cada vez que llega la festividad.

Para este año, la artista decidió abrazar las bromas y convertirse en su propio meme. El día de Halloween presentó un reel de una producción ambientada en hielo, que muestra una especie de bóveda cuya puerta es activada apenas llega la medianoche del día 31, dando paso al 1 de noviembre.

