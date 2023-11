La ley en EEUU que permite a indocumentados solicitar la residencia permanente: cómo calificar

Posteado en: Internacionales, Titulares, USA

Una antigua ley del Congreso permite que ciertos inmigrantes indocumentados que lleven más de 50 años en Estados Unidos califiquen para pedir la residencia legal permanente (green card o tarjeta verde).

Conocida como Ley del Registro, estipula que aquellos extranjeros que se encuentran viviendo ilegalmente en Estados Unidos desde el 1 de enero de 1972 o antes, califican para pedir la residencia legal permanente (LPR).

“La ley existe y está vigente, no ha sido abolida”, dice Lilia Velásquez, una abogada de inmigración que además imparte clases en la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego. “E incluso hay un movimiento para cambiarla y acortar los años, que no sea desde el 1 de enero de 1972 sino por lo menos desde 1992. Pero no han conseguido mover la fecha”.

Velásquez señaló además que “hoy en día no es una ley que se use con frecuencia. Son muy pocos los inmigrantes indocumentados que pueden acogerse y calificar. La usé hará unos 30 años con algunos clientes que quedaron fuera de la Amnistía y desde entonces ya no la he utilizado”.

Lo difícil es encontrar candidatos

A la pregunta respecto a si hay muchos candidatos que puedan beneficiarse de la Ley del Registro, Velásquez dice que lo difícil “es hallarlos”. Y asegura que se trata de una tarea “difícil, porque muchos de quienes pudieron usarla para su beneficio en los años ochenta “aplicaron para la Amnistía”.

“Fue por esos años cuando se estipuló la fecha del 1 de enero de 1972. Pero ahora, si existen personas que puedan beneficiarse y calificar para pedir la residencia, el proceso es relativamente fácil”, precisó.

“No se trata de un trámite complejo. Lo complicado es encontrar candidatos que demuestren que se hallan indocumentados en Estados Unidos desde el 1 de enero de 1972 y tengan comprobantes que así lo demuestren. Y prácticamente demostrarle al gobierno que durante estos 51 años han sido perfectos, sin antecedentes ni ningún tipo de falta. Como si fueran unos santos que durante más de cinco décadas han estado viviendo debajo de las piedras”, apuntó.

De qué se trata la Ley del Registro

Un informe del American Immigration Council (AIC) señala que la Ley del Registro (Registry) permite a ciertos extranjeros que llevan tiempo viviendo en Estados Unidos, pero que son indocumentados o están presentes en el país bajo algún tipo de estatus migratorio temporal, ‘registrarse’ para recibir el estatus de Residente Legal Permanente (LPR) (green card).

Para calificar, el extranjero debe demostrar que se encuentra en territorio estadounidense al menos desde el 1 de enero de 1972 o antes, tener buen carácter moral y residencia continua desde su ingreso. “Nada de órdenes de deportación, ni salidas voluntarias, ni crímenes, ni faltas, ni nada que los convierta en inadmisibles”, advierte Velásquez.

Los requisitos actuales de la Ley del Registro indican que el beneficiario no necesita de un patrocinador. Y deben cumplir con las siguientes condiciones, a saber:

-Haber entrado a Estados Unidos antes del 1 de enero de 1972.

-Permanencia continua desde esa fecha.

-Buen carácter moral.

-No es inadmisible en Estados Unidos (no ha cometido crímenes que lo conviertan en inamisible).

-Presentar un formulario I-485 de ajuste de estatus y la tarifa determinada por el servicio de inmigración.

