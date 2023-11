Joven camarera fue asesinada a tiros al terminar su turno en un bar de Georgia

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Una tragedia nocturna se desarrolló en Remerton, Georgia, cuando Brianna Long, de 21 años, una camarera de The Pier, recibió un disparo mortal mientras terminaba su turno.

Por El Diario NY

Las autoridades de Georgia han iniciado una investigación exhaustiva sobre el incidente, que ocurrió en las primeras horas de la mañana del domingo pasado, según anunció la Oficina de Investigación de Georgia en un comunicado de prensa.

Brianna Long was murdered while working as a bartender in Valdosta, GA.

A bullet that ripped through the building as a thug was shooting up the parking lot.

Despite numerous witnesses, the media is reporting no description of the at-large perp.

Valdosta is 56% Black. pic.twitter.com/jGKnDhPDnE

— National Conservative (@NatCon2022) October 31, 2023