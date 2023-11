El tiktoker de Hamás que resulta des-herido, celebra, llora y hasta es padre, radiólogo y periodista durante la guerra

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Varios videos publicados por un joven palestino en Gaza han generado controversia en redes sociales.

En algunos aparece gravemente herido en un hospital, en otros corriendo durante un ataque y cantando entre edificios derruidos.

Luego elogia los cohetes de Hamás contra Israel.

Estas imágenes contradictorias llevaron a que usuarios lo acusen de manipulación y actuar para Hamás.

Se le ha visto sosteniendo bebés diciendo que son sus hijos heridos, además de reír y bromear horas después en Instagram.

Su cuenta principal de Instagram fue suspendida, pero continúa publicando en una secundaria con 32.000 seguidores.

Cambia constantemente su identidad, ya que ayer era radiólogo y enfermero, antes paciente grave y hace una semana músico e influencer.

Los videos generan dudas sobre su verdadera situación y funciones, en medio de la desinformación creciente en redes durante el conflicto según un reporte periodístico.

Con información de LA RAZÓN

Glad to update that #MrFAFO is alive and well, and now he is a radiologist ? pic.twitter.com/e0XxCEzn6y

Hamas Crisis Actor, who has been filming himself holding random babies today claiming they are his own children injured by air strikes, is all smiles as he laughs and jokes in an Instagram story, uploaded just 5 hours ago.

His main Instagram account was suspended by META… pic.twitter.com/0znaYppKSi

— Oli London (@OliLondonTV) October 26, 2023