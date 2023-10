Producciones imperdibles, los 15 documentales para ver en Netflix

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Desde crímenes, hasta personajes inspiradores. Estas producciones se alimentan de la curiosidad por historias peculiares de la vida real.

Por infobae.com

La plataforma de streaming Netflix cuenta con una amplia gama de documentales, género audiovisual que se nutre de la vida misma. No hay límite para estas historias, pues es posible encontrar situaciones o personajes interesantes en el rubro musical, deportivo, científico o policial. Varios títulos también han desatado conversaciones y debates en redes sociales.

Este listado incluye relatos sobre discriminación, casos históricos, biopics de cantantes y deportistas. Las obras a continuación son el resultado del meticuloso trabajo de documentalistas, que emplearon entrevistas y profunda investigación sobre historias que vale la pena contar.

Robert Downey Sr.

Un documental que explora la carrera de Robert Downey y su relación con su hijo, Robert Downey Jr. (Créditos: Netflix © 2022)

El documental explora no solo la carrera de Downey Sr., sino también su compleja relación con su hijo, el actor Robert Downey Jr. La película ofrece una visión íntima de la familia mientras Downey Sr. lidiaba con la enfermedad de Parkinson. Lamentablemente, Downey Sr. falleció en 2021 antes del lanzamiento del film.

Disclosure: ser trans más allá de la pantalla

Laverne Cox, productora ejecutiva de “Disclosure”: Un escrutinio de la representación de personas trans en los medios y su impacto social. (Créditos: Netlfix)

Examina la representación histórica de personas trans en los medios, destacando cómo ello ha tenido un impacto más allá de la pantalla. La obra expone los estereotipos negativos que ha perpetuado la industria del entretenimiento, como presentar a personas trans como objeto de burla o como figuras temibles.

Enmienda XIII

Un análisis crítico del encarcelamiento masivo y la discriminación racial en EE. UU., basado en la 13ª Enmienda. (Créditos: Netflix)

El documental Enmienda XII (13th) de Ava DuVernay aborda el encarcelamiento masivo y la discriminación racial en el sistema judicial de Estados Unidos. La obra toma su nombre de la 13ª Enmienda, que abolió la esclavitud, y examina las políticas y figuras históricas que han perpetuado la injusticia. Un documental impactante que se enfoca en la detención injusta de ciudadanos afroamericanos, discriminados por su color de piel. La obra también explora la prolongada y problemática historia racial que ha sostenido este sistema de segregación.

Juicio al diablo

“Juicio al diablo”: un documental que desafía la narrativa de “El conjuro 3”, explorando las verdaderas circunstancias del caso de posesión y asesinato que sacudió a EE. UU. (Créditos: Netflix)

Juicio al diablo aborda un caso de 1980/81 que combinó asesinato con supuestas posesiones y exorcismos y capturó la atención de la sociedad estadounidense. La historia podría ser conocida para los seguidores de la saga de películas basadas en las investigaciones paranormales de Ed y Lorraine Warren. A diferencia de El conjuro 3: el diablo me obligó a hacerlo, que también explora el mismo caso, el documental de Netflix cuestiona la veracidad de la trama y señala las inconsistencias que debilitaron la tercera entrega de la saga cinematográfica.

Miss Americana

“Miss Americana”: un retrato íntimo de Taylor Swift que abarca su ascenso a la fama, desafíos legales y activismo político. (Créditos: Netflix)

Esta producción ofrece una visión detallada de la trayectoria de la cantante Taylor Swift, desde sus inicios en la música country hasta su estatus actual como superestrella global. Dirigido por Lana Wilson, el film incluye entrevistas y material detrás de escena, abarcando desde la creación de su álbum Lover hasta su gira Reputation. También se abordan temas serios, como la demanda por agresión sexual que Swift ganó contra el locutor de radio David Mueller, y la decisión de romper su silencio político.

Wild Wild Country

“Wild Wild Country”: Un documental que explora la tensión y el conflicto en la comuna de Rajneeshpuram. (Créditos: Netflix)

Lanzado en 2018, Wild Wild Country de Netflix, creado por Chapman Way y Maclain Way, capturó la atención generalizada de los suscriptores del servicio. La serie de seis partes narra la historia de Rajneeshpuram, una comuna en Oregón fundada por Bhagwan Shree Rajneesh en la década de 1980. El conflicto entre los seguidores de la comuna y la comunidad cercana, liderada por la portavoz Ma Anand Sheela, es solo el inicio de una trama que culmina en un acto de guerra biológica.

Our Planet

“Our Planet”: una serie que examina el impacto del cambio climático en la biodiversidad global, narrada por Sir David Attenborough. (Créditos: Netflix)

Narrado por Sir David Attenborough, el relato examina los diversos hábitats del mundo y su fauna, mientras destaca los efectos del cambio climático. La serie de dos temporadas abarca desde paisajes helados hasta selvas y océanos, y muestra cómo el aumento de las temperaturas y la acidificación de los océanos están afectando la biodiversidad. Attenborough enfatiza la interconexión de los ecosistemas y advierte sobre la pérdida de estabilidad en las cadenas alimentarias y patrones climáticos.

Jennifer Lopez: Medio tiempo

Jennifer Lopez durante el medio tiempo de Superbowl de 2020. (Créditos: AP Photo/Chris O’Meara)

Ofrece una mirada detrás de escena al proceso de preparación y ejecución del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl protagonizado por Jennifer Lopez. El documental captura los ensayos intensivos, la coordinación logística y los momentos personales que llevaron al evento televisado visto por millones. También aborda temas más amplios como la representación cultural y la influencia del espectáculo en la carrera de la artista.

Procesión

Un documental que transforma el dolor del abuso sexual en la Iglesia Católica en un acto de expresión artística y sanación.(créditos: Netflix)

El documental dirigido por Robert Greene, aborda casos de abuso sexual en la Iglesia Católica a través del prisma del arte. La película sigue a seis hombres que han sufrido acoso y documenta su viaje para transformar su dolor en expresión artística. Greene eleva la misión del arte más allá del mero entretenimiento, y la presenta como un medio para la sanación y el cambio social.

The last dance

“The Last Dance”: una miniserie que explora la última temporada de Michael Jordan con los Chicago Bulls, combinando material de archivo y entrevistas exclusivas.(Créditos: Netflix)

La miniserie de 10 episodios The Last Dance, dirigida por Jason Hehir y coproducida por ESPN Films y Netflix, se centra en la última temporada de Michael Jordan con los Chicago Bulls en 1997-98. La serie combina material de archivo de NBA Entertainment y entrevistas con ex compañeros de equipo, entrenadores y otros cercanos a Jordan, ofreciendo una visión completa tanto para aficionados del baloncesto como para neófitos en el deporte.

Cuiden a Maya

Un documental que indaga en el caso de Maya Kowalski, cuestionando el papel de la comunidad médica y la custodia estatal en situaciones familiares complejas. (Créditos: Netflix)

El documental examina el caso de Maya Kowalski, una niña de nueve años en Florida que fue separada de sus padres tras un diagnóstico médico controvertido. La película explora la tensión entre la comunidad médica y los padres de la pequeña, especialmente su madre Beata, una enfermera e inmigrante polaca. El documental plantea preguntas sin respuestas claras y destaca la devastación que resulta de la lucha entre las instituciones médicas y las familias.

Gimnasta A: El médico depredador

Un documental que expone la cultura de abuso en la Federación de Gimnasia de EE. UU. (Créditos: NetfIix)

Este título sigue a periodistas de The Indianapolis Star en su investigación sobre abusos en la Federación de Gimnasia de EE. UU. La película destaca la cultura problemática dentro de la gimnasia de élite y el papel de una fiscal que desafía a las instituciones. Dos años después de la investigación, un médico olímpico está en prisión y el Congreso de EE. UU. busca respuestas mientras cientos de supervivientes comparten sus historias.

El último vuelo del Challenger

Ofrece una mirada exhaustiva a la tragedia de 1986, destacando la diversidad de la tripulación y los fallos sistémicos que llevaron al desastre. (Créditos: Netflix)

La docuserie de cuatro partes, producida por J. J. Abrams y Glen Zipper, examina en profundidad la tragedia del transbordador espacial Challenger de 1986. La investigación destaca la diversidad de la tripulación de la NASA, incluida Christa McAuliffe, la primera civil destinada al espacio, y ofrece entrevistas con familiares y profesionales de la NASA. Los directores Steven Leckart y Daniel Junge buscan explicaciones tanto los fallos mecánicos como en las decisiones que llevaron al desastre.

American Factory

“American Factory” examina las tensiones laborales y culturales en una fábrica de Ohio dirigida por un empresario chino. (Créditos: Netflix)

Los cineastas Julia Reichert y Steven Bognar, reconocidos con premios Emmy y nominaciones al Óscar, dirigen American Factory, un documental de Netflix producido por Higher Ground Productions (de Barack y Michelle Obama) y Participant Media. La película explora la apertura de una fábrica en Ohio por un empresario chino, que emplea a dos mil trabajadores locales en una antigua planta de General Motors. La obra aborda las tensiones culturales y laborales entre la alta tecnología china y la clase obrera estadounidense.

El gran hackeo

“El gran hackeo” desentraña el escándalo de Cambridge Analytica y cuestiona la privacidad de los datos en la era digital. (créditos: David Carroll para Netflix)

Un acceso sin precedentes a personajes clave en el escándalo de Cambridge Analytica y Facebook, que examina cómo los datos se han convertido en un activo más valioso que el petróleo. Amer y Noujaim, conocidos por su enfoque en las implicaciones sociales de la tecnología, plantean preguntas críticas sobre la privacidad y el control de la información en la era digital.