La razón por la que Conatel habría prohibido la cobertura de la Primaria

Según reporte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), funcionarios del regulador de telecomunicaciones Conatel vienen enviando un sugestivo mensaje a radios de estados como Apure y Bolívar.

De acuerdo con el reporte del sindicato, en grupos de directivos radiales, estos funcionarios afirman que “las primarias opositoras no son un evento amparado por el CNE, por lo cual no se le debe dar cobertura mediática y periodística total”.

De esta forma, desde Conatel estarían procurando limitar la difusión y acompañamiento de los medios del proceso comicial interno de la oposición venezolana, al asegurar que este no cuenta con el respaldo del árbitro electoral oficial.

