Héroe sin capa: Policía de Nueva York evitó que una persona se quitara la vida y todo quedó captado en VIDEO

Un momento dramático vivieron transeúntes y miembros de la policía cuando dos agentes recibieron un llamado de emergencia, en el que avisaban de un aparente intento de suicidio en uno de los puentes más emblemáticos de la ciudad.

Por Semana

Al llegar al lugar, los policías se dedicaron a intentar salvar la vida del hombre hablando hasta por 40 minutos con él, tratando de convencerlo de no lanzarse al vacío.

La Policía de Nueva York publicó un video en la red social X en el que se puede ver a los oficiales Carl Fayette y Eleodoro Mata, mostrando su empatía con el hombre que estaba a punto de lanzarse pidiéndole que no se rindiera.

“He estado en tu lugar, hermano, y hay soluciones. Hay maneras de salir de esta situación”, dijo uno de los oficiales mientras le ofrecía su ayuda para salir de la complicada situación.

Police Officers frequently interact with people having the worst day of their lives. 2 weeks ago, Officers Fayette & Mata talked to a distraught man in crisis for nearly 40 minutes until ESU officers rescued him.

— NYPD NEWS (@NYPDnews) October 19, 2023