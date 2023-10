Crisis migratoria aumenta residencias ilegales: 25 personas fueron encontradas hacinadas en una casa en Nueva York

Aproximadamente 25 personas fueron encontradas viviendo en una casa unifamiliar que fue subdividida ilegalmente, ocupando incluso el ático, en Clarkstown (NY).

Por El Diario NY

En marzo una casa se incendió también en el condado Rockland, causando la muerte de tres adultos y un niño inmigrantes de Guatemala y otro menor nacido en EE.UU. Según las autoridades el propietario había cometido cientos de violaciones a los códigos de construcción y seguridad allí y en otras viviendas en Spring Valley y Hillcrest, 35 millas al norte de NYC.

En respuesta, las autoridades del condado Rockland han realizado numerosas inspecciones. El mes pasado 31 indocumentados, la mayoría recién llegados de Ecuador, fueron hallados compartiendo una pequeña casa en condiciones inseguras en New City. En el grupo había adultos y menores de edad. Los niños dormían en colchones en el garaje.

“¿Cómo entra un socorrista para rescatar a esas personas? ¿Y cómo salen? ¿Cómo permite un propietario que eso suceda?”, denunció ahora a ABC News George Hoehmann, supervisor de la ciudad Clarkstown.

Approximately 25 people found to be living in single-family home amid migrant crisis in New York https://t.co/EMn2sxzUDU pic.twitter.com/hgybIxryO8

— Eyewitness News (@ABC7NY) October 19, 2023