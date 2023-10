Gerardo Blyde ratificó su respaldo a Lester Toledo como delegado de la Comisión de Negociación

Posteado en: Actualidad, Internacionales

“Es falsa esta declaración de anoche de Maduro”, con esta frase Gerardo Blyde, a través de su red social en “X” publicó un hilo este 19 de octubre para desmentir a Nicolás Maduro respecto a sus señalamientos en contra del delegado de Voluntad Popular ante la Comisión de Negociación de la Plataforma Unitaria, Lester Toledo.

En cadena nacional de radio y televisión, Maduro había afirmado que los miembros de la parte opositora no quisieron que Toledo firmara el acuerdo “Al final la oposición decidió 8-1 que no ingresara, para que no manchara de estiércol este documento”.

Ante ello, Gerardo Blyde, líder de la contraparte en este proceso de negociación, continuó con su hilo: “1. Lester Toledo es el delegado designado en nuestro equipo por Voluntad Popular, informado debidamente al facilitador noruego. 2. Lester Toledo participó activamente en la construcción de todo el texto del Acuerdo Parcial firmado en Barbados”.

Nunca hubo votación sostuvo Blyde: “Nunca hubo en nuestra delegación ninguna votación. Lester Toledo es el delegado designado en nuestro equipo por Voluntad Popular, informado debidamente al facilitador noruego. Toledo participó activamente en la construcción de todo el texto del Acuerdo Parcial firmado en Barbados”.

El líder de la delegación de la Plataforma Unitaria para llevar adelante el proceso de negociación para acordar salidas a la crisis de Venezuela expresó, además: “Lester Toledo es el delegado designado por su partido, Voluntad Popular, y como parte de la delegación continuará trabajando en nuestro equipo tanto para velar que lo acordado se haga realidad, como en la siguiente fase del proceso”.

Gerardo Blyde cerró su comunicación con un mensaje claro a Maduro: “Parte de la promoción de un discurso público de unidad y tolerancia del que Maduro habló …, consiste en decir la verdad y respetar las pautas del proceso de Negociación. ¡Seguimos!

Primero está Venezuela

Así se expresó Lester Toledo, delegado de pleno derecho ante la Comisión de Negociación en representación de Voluntad Popular durante su participación en el programa radial El Toque de Diana de la periodista Diana Carolina Ruiz, transmitido este viernes.

Al ser cuestionado sobre las circunstancias de su veto en la firma del acuerdo de Barbados, Toledo expresó: Asistí con el resto de mis compañeros delegados a firmar el documento por el que trabajé, pero fue la delegación del régimen, específicamente, Jorge Rodríguez, quien básicamente dijo que, si yo firmaba el acuerdo y no me retiraba, no había ningún tipo de acuerdo. Yo recibí todo el respaldo de mis compañeros, cosa que agradezco, pero bueno, al final, dije que no me iba a poner nunca mis intereses por encima de los venezolanos, y que no les iba a servir de excusa para no avanzar. Decidí hacerme a un costado, porque primero está Venezuela”, expresó Toledo quien aprovechó la oportunidad para agradecer a Gerardo Blyde y a todo el equipo de la Comisión de Negociación de la Plataforma Unitaria por su respaldo.