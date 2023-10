Vente Venezuela en Mérida invita a los ciudadanos a votar temprano y en familia este #22Oct

Martha Hernández, coordinadora general de Vente Venezuela en Mérida, agradeció el respaldo que, en gran medida, la población le está brindando a la candidata María Corina Machado.

Corresponsalía lapatilla.com

Acompañada por la militancia de factores políticos de la Unidad Democrática en el estado Mérida, la dirigente política dijo que “los venezolanos hemos llegado, en medio de numerosas dificultades pero venciéndolas con decisión y valentía ciudadana, al proceso de elección Primaria. A escasas horas de celebrarse este histórico evento del 22 de octubre de este año 2023, queremos enviar un mensaje fraternal y de sincero reconocimiento a la Comisión Nacional de Primaria, a la Junta Regional, a las Comisiones de Enlaces Municipales, a nuestros equipos de campaña municipal y regional, y especialmente a todos los ciudadanos de nuestro estado Mérida que, en actitud cívica y democrática, han demostrado grandeza y compromiso con la recuperación de la libertad en nuestro país”.

Para Hernández, la elección Primaria del 22 de octubre tiene un enorme peso en la construcción de la nueva Venezuela: el de concentrar el mayor respaldo al deseo, hecho ya un clamor nacional, de lograr convertir una nación próspera, con un Estado al servicio de los ciudadanos, enfocado en el libre desarrollo de cada persona y, como nación, alcanzar los mejores niveles de calidad de vida en la región.

La coordinadora general del partido Vente Venezuela en la entidad andina señaló que el proceso del 22 de octubre, además de histórico, es un extraordinario primer gran paso hacia el cambio que requiere el país. “Cambio, que ya Venezuela entera sabe que se inició”, afirmó.

Sobre inhabilitaciones, Martha Hernández dijo: “En este momento no hay causa, no hay decisión y no hay delito alguno. Por tanto, nuestra líder no tiene absolutamente nada de qué defenderse, porque no existe inhabilitación de algún tipo en su contra. Y si la hubiera, estaría el régimen violentando no sólo la Constitución de la República, sino también los derechos humanos”.

Finalmente, reiteró un llamado para que los ciudadanos salgan a votar temprano y en familia. “Este 22 de octubre se lo regalamos completo a Venezuela. Ayudémonos los unos a los otros. Las Primarias son de la gente”, aseguró Martha Hernández.