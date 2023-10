El puerto de Miami se ilumina de azul en solidaridad con Israel (Fotos)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Varias instalaciones del puerto de Miami (Port Miami), en Florida (EE.UU.), concretamente terminales de cruceros, se iluminaron la noche del sábado de azul en solidaridad con Israel tras el ataque de Hamás en ese país, donde más de 600 personas han resultado muertas, mientras una organización judía de Miami organiza una recolección de donativos.

“Esta noche, nos alejamos de la oscuridad y nos iluminamos de azul en solidaridad con Israel. Gracias a @portmiami y nuestros socios en @CruceroNoruego y @Caribe Real por iluminar en nombre de la paz y la unidad”, escribió en la red social X (antes Twitter) Daniella Levine Cava, alcaldesa del condado Miami-Dade, el más poblado de Florida.

La jornada del sábado, la regidora ordenó “arriar las banderas del condado de Miami-Dade para honrar las vidas inocentes perdidas debido a los ataques terroristas en Israel. Estamos con Israel y todas las naciones que defienden la democracia”, según escribió en su perfil de X.

Por su parte, La Federación Judía del Gran Miami y su Consejo de Relaciones con la Comunidad Judía (JCRC) convocó a las personas que quieran hacer donativos a Israel, en un campaña que “absorberá todos los costos administrativos para que el 100 % de los fondos recaudados vayan directamente a los afectados”.

Tonight, we turn away from darkness and light up blue in solidarity with Israel.

Thank you to @portmiami and our partners at @CruiseNorwegian and @RoyalCaribbean for illuminating in the name of peace and unity. ??? pic.twitter.com/B4A0cjXMxw

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) October 8, 2023