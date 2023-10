Un romance con Eddie Murphy y encuentro íntimo con una compañera: la vida de Mel B tras las Spice Girls

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Luego de la primera ruptura del grupo, la artista vivió un infierno que incluyó abusos, desamor y depresión. Logró salir, pero no fue nada fácil

Nacida en 1975, Melanie Janine Brown, quien luego el mundo conociera como Mel B o ‘Scary Spice’, a los 18 años se mudó a Londres en busca de la fama que estaba convencida de que obtendría. Extensas jornadas de castings y noches de eventos en clubes, la llevaron en una de esas oportunidades a una audición en la que se buscaba un quinteto de chicas para formar una banda pop. Al llegar notó a una vieja conocida, Melanie Chisholm -quien se convertiría en Mel C- con la que había coincidido en algunos espectáculos del pasado.

Era 1994 y las Spice Girls revolucionaban el mundo a base de hits, presencia escénica y videoclips que rotaban a cada instante en las diferentes cadenas de música. Películas, muñecas, libros y todo lo que se le puede ocurrir al marketing para explotar a ese fenómeno estuvo a la orden del día, siendo las cinco mujeres más reconocidas en el globo durante varios años.

Pero todo llegaría a su fin, y su carrera solista como cantante nunca terminó de despegar. En medio de todo eso, nacería su primera hija, Phoenix Chi, fruto de su matrimonio con Jimmy Gulzar, quien fuera bailarín del grupo durante la gira mundial de 1998. También aprovechó a escribir una autobiografía en la que detallaba momentos nunca revelados de su pasado y de la vida en la agrupación.

Posteriormente, incursionó en el mundo teatral, donde su participación en Los monólogos de la vagina le otorgó amplia notoriedad. Tras roles en la pantalla chica decidió explorar el cine. Pero en 2004 volvería a ganar atención por su actuación en el musical de Broadway Rent. Durante este período, también ofreció un concierto en Nueva York, presentando nuevas canciones. Al año siguiente, lanzó su segundo álbum en solitario, L.A. State of Mind. Aunque tampoco logró captar la atención del público.

En el ámbito personal tampoco cosechaba éxitos. Mel B ya estaba divorciada de Jimmy –con quien tuvo tironeos con el dinero y le terminó pagando 1,25 millones de libras para que la dejara en paz- cuando en una fiesta en Beverly Hills el flechazo fue inmediato con Eddie Murphy, el rey de la comedia, también divorciado y papá de siete niños. Ambos estuvieron juntos no más de seis meses que fueron intensos, románticos y escandalosos: ella volvió embarazada a Inglaterra y él negó la paternidad de Angel Iris hasta que un examen de ADN lo puso entre la espada y la pared.

“Realmente me destrozó, porque no quería contar mi versión de los hechos, y no lo he hecho y todavía no lo haré, por respeto a Angel y por el respeto que todavía le tengo. No quisiera hacerle eso a nadie. Así que me deprimí mucho. Stephen, a quien conozco desde hace 15 años, intervino como un muy buen amigo y dijo: ‘Está bien, superarás esto’”, le dijo Mel al periódico británico The Guardian en 2014. Stephen es Belafonte, su tercer esposo y padre de su última hija, Madison. Este personaje que apareció como el galán que la iba a rescatar de su dolor terminó siendo un condimento amargo en la vida de la artista.

Contrajeron matrimonio en Las Vegas en 2007, aunque públicamente parecían tener una relación estable, ella declaró que sufrió abusos durante su matrimonio. En diciembre de 2017, la pareja se divorció citando “diferencias irreconciliables”. En ese momento, Madison tenía cinco años. Abusos físicos y psicológicos estuvieron a la orden del día, pero como sucede muchas veces en estos casos, para el afuera eran uno de los matrimonios más estables y sólidos del ámbito musical y la pesadilla se vivía puertas adentro.



