Tigres de Detroit anunciaron el rol que tendrá Miguel Cabrera tras su retiro

Los Tigres de Detroit anunciaron este viernes que Miguel Cabrera se unirá a la directiva del equipo, después que se retire de las Grandes Ligas el próximo domingo, en el último juego de la temporada ante los Guardianes de Cleveland.

lapatilla.com

Los felinos compartieron un mensaje en su cuenta de X, donde revelaron cuál será el nuevo rol del venezolano.

“Una vez Tigre, siempre Tigre. Después del partido del domingo, el próximo capítulo de Miguel Cabrera será en Detroit como asistente especial del presidente de operaciones de béisbol, Scott Harris”, escribió el equipo.

Por su parte, Scott Harris ofreció unas declaraciones tras el anuncio. “Lecciones cómo lidiar con los elogios y la presión son exactamente lo que queremos que Miguel Cabrera enseñe a los jugadores de nuestra organización. Es un honor tenerlo como parte de nuestro personal y sé que continuará mejorando a los tigres en su nuevo rol”, expresó.

