Alerta en Países Bajos: tiroteos en Rotterdam dejan al menos dos muertos (VIDEOS)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un hombre disparó este jueves en dos lugares de la ciudad neerlandesa de Rotterdam, dejando al menos dos personas fallecidas y un herido.

El individuo abrió fuego primero en una vivienda y luego se dirigió a un anexo del Hospital Universitario Erasmus MC, lugar donde también provocó incendios.

La policía logró detener al atacante.

En videos publicados en redes sociales se aprecia a uniformados pidiendo a los estudiantes y trabajadores del hospital que evacuen el área lo más rápido posible.

Asimismo, se observa al detenido esposado.

Pacientes fueron sacados del centro médico en sillas de ruedas y camillas, mientras la policía continuaba verificando que no hubiera más víctimas o personas escondidas.

Mientras tanto, el hospital atendió emergencias de forma regular.

BREAKING FOOTAGE: A 32-year-old gunman dressed in combat gear opened fire in a hospital in the Dutch city of Rotterdam, killing and wounding an unknown number of people and setting the facility ablaze

READ: https://t.co/TeIvRTRHm9pic.twitter.com/JWWj1FR4dG

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 28, 2023