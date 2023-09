Presentan la “Baseball Champions League”, torneo que enfrentará a los campeones de las distintas ligas del mundo

Click to share on Google News (Opens in new window)

La Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC) presentó oficialmente la ‘Baseball Champions League’, un torneo internacional que enfrentará a los campeones de las distintas ligas del mundo, pero que en su primera edición contará con participantes únicamente del continente americano.

Por: El Diario NY

Durante una rueda de prensa llevada a cabo en Ciudad de México, representantes de la WBSC anunciaron que la primera edición de este torneo se celebrará del 28 de septiembre al 1 de octubre en el Estado de Yucatán y contará con la participación de cuatro equipos.

Las organizaciones que participarán en este primer torneo, serán los locales y actuales campeones de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), Leones de Yucatán, los Fargo-Moorhead RedHawks (campeones de la liga American Association de Estados Unidos), los Alazanes de Granma (campeones de la Liga Cubana de Béisbol) y los Caimanes de Barranquilla (campeones de la Liga Colombiana de Béisbol).

