Will Smith cumple 55: ¿qué pasó con su vida y su carrera después de la cachetada más famosa de la historia?

Posteado en: Internacionales, Titulares

Hollywood ama los regresos. Es la tierra de los comebacks, de la redención. Esas resurrecciones siempre fueron parte de su esencia. Pero ahora los tiempos son otros.

Por infobae.com

Los expertos sostienen que la vuelta de Will Smith a los primeros planos es cuestión de tiempo. Dicen que sólo debe dejar pasar un poco más de tiempo, encontrar el proyecto adecuado y que todo volverá a ser como antes.

Aunque eso todavía no esté tan claro.

Smith triunfó en la música, en la televisión y en el cine. Ganó 4 Grammys, un Oscar, varios discos de platino, lideró el rating siendo muy joven, sus películas recaudaron más de 9.000 millones de dólares. Una súper estrella que hoy cumple 55 años.

El recuerdo del incidente

Pero su carrera está detenida desde hace un año y medio. Perdió la inercia triunfal que lo empujó durante décadas. Justo el día que significa su consagración, el día que lograba su primer Oscar, el símbolo de que al fin el prestigio, el amor del público, los récords de taquilla y el reconocimiento de los colegas se conjugaban. Pero es Hollywood y muchas cosas parecen escritas, pergeñadas, por un guionista. Y apenas unos pocos minutos antes de que eso sucediera, Will Smith puso en peligro todo lo que construyó durante las cuatro décadas anteriores.

Esa noche el presentador era el comediante Chris Rock. En una de sus apariciones, hizo un chiste sobre la calvicie de Jada Pinkett Smith, la esposa de Will Smith. Jada sufre alopecia debido a una enfermedad autoinmune. Mientras Rock continuaba su rutina, Smith, sentado en la primera fila, como los otros pocos invitados especiales, se levantó de su asiento y por una larga pasarela se dirigió hacia Rock. Al verlo, el humorista lanzó una carcajada y supuso que Smith intervendría para hacer algún tipo de chiste. Pero al llegar a él, el actor le pegó una cachetada potente y sonora, que le dio vuelta la cara al presentador. Will Smith giró y regresó a su lugar caminado como un cowboy al finalizar un duelo fuera del saloon. En el lugar nadie entendía si se trataba de una escena guionada o de un inesperado acto de violencia. Rock, apeló a su oficio, y siguió con solidez con su rutina, hasta hizo una referencia risueña al golpe recibido. No terminó allí. Smith, no conforme, desde su sitio gritó dos veces: “Mantené fuera de tu puta boca el nombre de mi mujer”. Al público que estaba en el teatro y al que lo veía por televisión ya no le quedaron dudas de que no se trataba de un paso de comedia. Smith había tenido una insólita y violenta conducta en vivo frente a centenares de millones de personas. El colapso emocional más visto de la historia.

La Academia quedó más groggy que Chris Rock, quien siguió con con cada una de sus entradas (y que ni amagó con responder la agresión). Nadie expulsó de la ceremonia a Will Smith y siguiendo el cronograma original, minutos después Smith regresó al estrado- esta vez invitado por los presentadores. Y recibió el Oscar a mejor actor protagónico.

Los momentos inmediatamente posteriores al cachetazo empeoraron la situación. En su discurso de aceptación y agradecimiento por el Oscar al mejor actor protagónico, Smith olvidó disculparse con Chris Rock. Como si fuera uno de los amnésicos personajes de Men In Black dio un discurso con ribetes surrealistas y se justificó diciendo: “El amor a veces nos empuja a hacer cosas locas”. En la fiesta que Vanity Fair organiza tras la ceremonia, se vio a Smith exultante. Reía, bailaba, saltaba, zarandeaba su Oscar. Agarró el micrófono para cantar su hit: Gettin Jiggy Wit It. No parecía demasiado compungido por el escándalo que había desatado.

A la mañana siguiente intervinieron los profesionales de la comunicación. Un posteo de Will Smith en sus redes sociales incorporaba al cómico a sus disculpas.

Después llegó un video. Pero mucho después. Tardó tres meses en grabarlo. Las disculpas en este caso fueron incondicionales. Y le ofrecía a Chris Rock hablar cuando estuviera listo.

Algunos especialistas en comunicación y relaciones públicas en situaciones de crisis (y está claro que la fue) sostuvieron que esa publicación llegó demasiado tarde. El cachetazo había monopolizado la conversación pública durante días. Todo el mundo hablaba de ello, menos Will Smith. Y, además, el hecho no admitía segundas lecturas, ni factores atenuantes.

La actividad profesional y pública (a veces, en tiempos de redes sociales, no son lo mismo) de Smith durante el último año ha sido tenue, casi nula para lo que habían sido sus años previos. El estreno de una película que ya tenía filmada, el anuncio de un podcast, algunos proyectos cinematográficos rondando, unas pocas entrevistas y controladas y escasas publicaciones en Instagram. Control de daños y tanteo de este nuevo paisaje que él cinceló con su reacción extemporánea.

En el momento del escándalo, Smith ya había terminado de filmar y esperaba para el estreno Emancipation, otra película que aspiraba a instalarse en la temporada de premios, pero de la temporada siguiente. Dirigida por Anthony Fuqua es un drama que trata sobre la esclavitud. La película fracasó en los cines y tuvo un paso discreto por Apple TV. Smith fue premiado en la ceremonia que distingue el cine afroamericano y aprovechó para reaparecer en público con la esperanza de reactivar su carrera. Su regreso no generó indignación, pero tampoco apoyo. Tal vez la reacción fue la peor que Will Smith podía esperar: la indiferencia.

Para leer la nota completa pulse Aquí