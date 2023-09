¡Increíble! Apareció el venezolano que confundieron con “El Niño Guerrero” (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Nacionales

La noticia sobre el operativo realizado en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, sigue generando polémica en toda Venezuela, en esta oportunidad un joven identificado como Cristobal José Rivas Rincón ha publicado un video desmintiendo que las fotografías que circulan en las redes sociales sean de Héctor Guerrero Flores, mejor conocido con el alias “El Niño Guerrero”.

lapatilla.com

El joven aclaró que las imágenes son suyas y se han difundido de manera errónea perjudicando seriamente su integridad.

Rivas explicó que él es oriundo de la ciudad de Mérida y que es una persona integra y trabajadora.

“Niego y rechazo la información pública y notoria en todas sus partes, la cual es falsa de toda falsedad. Me asocian con una persona con el seudónimo de Niño Guerrero, fugado de la cárcel de Tocorón (…) sujeto al que no conozco, no he visto nunca y no he tenido trato con esa persona”, dijo.

Al mismo tiempo, solicitó la colaboración a los medios para no seguir divulgando información falsa que le pueda terminar perjudicando.