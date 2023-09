Congresista demócrata atacó a Marco Rubio por la crisis migratoria de venezolanos en EEUU y el mundo

Click to share on Google News (Opens in new window)

La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez culpa a las sanciones internacionales creadas por Marco Rubio de la crisis migratoria de venezolanos en la frontera sur y el continente.

Por AlbertoNews

“Creo que también debemos examinar la raíz de este problema, porque si constantemente nos involucramos en una política exterior que lleva a la gente a nuestra frontera sur, en este caso específico, las sanciones estadounidenses que originalmente fueron diseñadas por Marco Rubio comenzaron y precipitaron ciertamente tuvo un papel importante en el desplazamiento de poblaciones hacia nuestra frontera sur poco después de esas sanciones, esas sanciones de base amplia”, afirmó la legisladora demócrata en entrevista con CBS News.

To actually address the asylum crisis, we must start with the US foreign policy and global dynamics creating it.

The broad Trump/Rubio sanctions have played a major role in driving millions of people out of Venezuela. Serious discussions about asylum seekers should address that. https://t.co/WjAdQvqe4q

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) September 24, 2023