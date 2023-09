Piqué, sin tapujos, reacciona contra Shakira por “desearle la muerte al abuelo de sus hijos”

Tras presentar Te felicito, Monotonía, Music Sessions #53, TQG y Acróstico, la cantante volvió a sorprender a todos sus seguidores y le lanzó una nueva pulla a la familia de Gerard Piqué. En esta oportunidad, el afectado fue Joan Piqué, padre del exfutbolista.

“El mismo café, la misma cocina. Lo mismo de siempre, la misma rutina. Otro día de mierda, Otro día en la oficina. Tengo un jefe de mierda que no me paga bien. Yo llego caminando y él en Mercedes Benz. Me tiene de recluta” , dice inicialmente la canción.

Luego, agrega: “Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura. Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura. Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura. Tengo un jefe de mierda que no me paga bien. Yo llego caminando y él en Mercedes Benz”.