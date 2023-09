El estado en WhatsApp que el papá de Piqué le dedicó a Shakira tras canción “El jefe”

Click to share on Google News (Opens in new window)

El fragmento que dirigió a su exsuegro en el éxito junto a Fuerza Regida continúa generando sensación.

Por semana.com

Shakira lo volvió a hacer: puso a hablar al mundo entero de su nuevo éxito musical. El jefe, canción que interpreta junto a Fuerza Regida y que describe como un punk mexicano, no solo es tendencia por su letra contra la explotación e injusticia laboral, sino por las pullas que le dejó al papá de Gerard Piqué.

“Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura. Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura. Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura. Tengo un jefe de mierda que no me paga bien. Yo llego caminando y él en Mercedes Benz”, dice el fragmento de la canción que Shakira, al parecer, le dedicó a Joan Piqué.