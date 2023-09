Ella es Lili Melgar, la mujer a la que Shakira le dedicó su explosiva canción “El Jefe”

Posteado en: Actualidad, Entretenimiento

Shakira sorprendió con su nueva canción ‘El Jefe’, cuyo mensaje, ritmo y género son completamente distintos a sus últimos éxitos, como ‘TQG’, ‘Acróstico’ y ‘Copa Vacía’. En el tema, que hace junto al grupo mexicano Fuerza Regida, toca la explotación laboral y el infierno al que quizá se enfrentan muchos por cuenta de sus jefes.

Por eltiempo.com

La colombiana exploró sonidos norteños en la pista que no teme incluir palabras de alto calibre.

Eso sí, una que otra referencia aparentemente hacia su pasado fue incluida en la canción tras la mediática separación del futbolista Gerard Piqué y su nueva vida en Miami, Estados Unidos, con sus hijos Sasha y Milán.

Tengo un jefe de mi****, que no me paga bien

Yo llego caminando y él en Mercedes Benz

Me tiene de recluta, el muy hijo de p***

Tú soñando con irte del barrio

Tienes todo pa’ ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo te falta el salario.

¿Quién es Lili Melgar? Salió en el video de ‘El Jefe’

El anterior es el fuerte coro que reitera varias veces a lo largo de los tres minutos de duración de la pista. Al final, un detalle no pasó desapercibido por los fanáticos de la colombiana, pues le dedicó la canción a una mujer:

Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización.

De hecho, la mujer a la que Shakira le dedica la melodía hace un corto cameo en el video de ‘El Jefe’: aparece con los brazos en su cintura y una mirada retadora ante la cámara.

Los fanáticos de la cantante de inmediato se aventuraron a lanzar hipótesis sobre la identidad de la mujer. Al explorar fotos antiguas de la artista barranquillera, encontraron que aparentemente Melgar era la niñera de Sasha y Milán.

En varias imágenes está llevando el coche de alguno de los pequeños o se le ve cargándolos en brazos.

En cuanto Shakira se enteró que no había recibido pago, contactó a Lili para pagarle todo el dinero correspondiente por los años que había cuidado a Milan y Sasha. Y desde que Shakira regresó a Miami, han mantenido una relación cercana de amistad ?? pic.twitter.com/H2lTM1fxS6 — Brunito (@ThePopStage) September 21, 2023

Los internautas más osados han afirmado que Melgar habría sido despedida al conocer algún dato que llevó a la separación entre Shakira y Piqué.

Dariana Melgar, quien sería la hija de la mujer, dio eco en redes sociales a las teorías que han surgido y aseguró que “a pesar de todo, ella sigue trabajando con Shakira”.

A pesar de todo, ella sigue trabajando con SHAKIRA.

TE AMO MAMÁ ?? #lilimelgar #boliviana ?????? pic.twitter.com/kUQHbwY6gZ — Dariana Melgar (@darianamelgar14) September 21, 2023

También, aplaudió el gesto de la colombiana: “Para ti esta canción, mamá. Qué guapa eres”.

En una foto reciente, Melgar aparece con Shakira y Sasha en Miami.

DATO ADICIONAL: Shakira recontrató a Lili Melgar y ahora ambas viven en Miami ?? pic.twitter.com/BCpWuI3WbQ — Brunito (@ThePopStage) September 21, 2023

La indirecta de Shakira en ‘El Jefe’

Para otros fanáticos, el verso “dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura. Pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura” también sería un dardo de Shakira contra el papá de Piqué.

En el video, sus compañeros, de manera divertida, tratan de taparle la boca.

Shakira no se ha referido a los ‘mensajes ocultos’ que tendría la pista. En una entrevista pasada para el canal estadounidense ET, solo dio un abrebocas: “No soy la jefa en esa canción, pero ya veremos”.

NEW MUSIC ? | Shakira will be featured in a new collaboration called "El Jefe" – out Sep. 20! pic.twitter.com/o4LNXIUfRo — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) September 13, 2023

Shakira, con numerosas nominaciones en los premios Latin Grammy 2023 tras su paso por los VMA

Shakira, junto a Camilo y Karol G, alcanzaron siete nominaciones cada uno, son los artistas con más opciones de premio en los Latin Grammy 2023.

El exitoso 2023 para la barranquillera estuvo marcado también por un reconocimiento a su carrera en gala de los MTV Video Music Awards (VMA).

La intérprete de ‘Hips don’t lie’ hizo historia al convertirse en la primera artista latinoamericana en recibir el “Video Vanguard Award”, uniéndose a una lista de estrellas que incluye a Madonna, David Bowie o Beyoncé, según anunció el canal de música.

“Esto es para ustedes, mi gente latinoamericana, dentro y fuera de este país: gracias por inspirarme, darme fuerza y ganas de seguir adelante”, afirmó.