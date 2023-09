Filtran chat completo de presunto feminicida de Ana María Serrano con su mamá: “Adiós”

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Allan Gil, de 18 años, quedó vinculado al proceso judicial por el feminicidio de Ana María Serrano, joven colombo-mexicana asesinada en México. Una jueza encontró material probatorio suficiente para iniciar el proceso legal en contra del exnovio de la estudiante de Medicina.

eltiempo.com

Dentro del expediente está el chat que Gil sostuvo con la mamá de Ana María, la abogada colombiana Ximena Céspedes. Según la Fiscalía, el muchacho buscó suplantar a la joven para alterar la escena del crimen.

El chat que levantó alarma para la mamá de Ana María Serrano

A partir de la reconstrucción de los hechos, Ana María estaba sola en su casa durante la tarde del 12 de septiembre, en el conjunto Condado de Sayavedra, del municipio mexicano de Atizapán de Zaragoza. Sus padres estaban en Roma, Italia.

Horas antes, Gil había merodeado la zona en un vehículo gris y había hablado incluso con la empleada doméstica de la familia.

“Interactuó con la asistente del hogar, quien le refirió a Allan que la joven no se encontraba, por lo que el hoy detenido señaló que regresaría más tarde para darle un regalo”, añadió el ente investigativo.

Al terminar su jornada laboral, la empleada le escribió a la madre de la joven sobre lo que había sucedido. Céspedes, en horas de la madrugada en Roma, vio el mensaje y contactó de inmediato a su hija para preguntarle cómo estaba.

Ximena: Me dijo esto Anayeli.

Sin embargo, no recibió respuesta. Eran las 2:16 a.m. en Roma y las 6:16 p.m. en México, según el chat revelado por el periodista Carlos Jiménez.

Ximena: Ana, estás?

A las 6:31 p.m., recibió una respuesta, pero por la forma de escribir notó que no estaba hablando con su hija.

Ana: Hola ma. Si. Anadaba jugando con el perro. Me das tantito?

Ximena: Ah bueno.

Ana: Voy ma. La razón por la que no te conteste…

Para despejar las dudas, Ximena le pidió que la llamara, pero siguieron escribiendo desde el celular de Ana María en un tono de despedida.

Ximena: Márcame porfa.

Ana: Es porque ya no me gusta estar sola. Ya no puedo vivir así. Ya no quiero. Adiós ma. Despídete de papá por mi. Los quiero.

"YA NO ME GUSTA ESTAR SOLA"

Son los mensajes q mandó Alan Gil a la mamá de Ana María, fingiendo ser ella.

Acababa de matarla y acomodaba todo para fingir un suicidio.

"YA NO ME GUSTA ESTAR SOLA"

Son los mensajes q mandó Alan Gil a la mamá de Ana María, fingiendo ser ella.

Acababa de matarla y acomodaba todo para fingir un suicidio.

Así llegó ese día y lo descubrieron.

La frase “me das tantito” fue contundente para que Ximena sospechara de que no estaba chateando con su hija.

“Una cosa que en su vida ella diría. Eso fue lo que más me llamó la atención. Luego, mandó un mensaje de despedida como si fuera un suicidio”, dijo para Citytv.

La abogada llamó a un vecino, quien logró ingresar a la casa en horas de la noche: “No había nada que hacer, Ana María estaba sin vida”.

Fue vinculado a proceso Allan 'N', presunto feminicida de Ana María; salieron a la luz unos mensajes de texto donde el responsable quiere hacer creer a la madre de la víctima que ella atentó contra su vida.

Señalado feminicida la buscó tres veces el mismo día

A partir de las investigaciones de la Fiscalía, el joven fue captado a las 3:55 a.m. del 12 de septiembre en un carro gris sin placas: “En ese momento, el ahora detenido utilizó cubrebocas negro y una gorra azul marino, con la finalidad de ocultar su identidad”.

A la 1 p.m. volvió en el mismo carro, pero este ya tenía placas. En ese instante habló con la empleada doméstica.

Luego, regresó a las 6 p.m. e ingresó a la vivienda, “donde la habría asfixiado hasta causarle la muerte”.

Antes de retirarse, olvidó en la escena del crimen un tapabocas y la gorra que utilizó para ingresar al conjunto residencial, elementos que fueron captados por las cámaras de seguridad.

El panorama de feminicidios en México

Diputados del Partido Acción Nacional instaron en el Congreso del Estado de México a la Fiscalía para que la investigación contra Allan Gil se realice “con perspectiva de género” y se “castigue con todo el peso de la ley al responsable”.

Entre enero y julio de 2023, en México se han reportado 500 casos de feminicidio, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública. El municipio Atizapán de Zaragoza, donde Serrano fue asesinada, está entre los 10 del Estado de México con más feminicidios en los últimos cinco años.

La mamá de la joven estudiante busca que el crimen no quede impune: “Queremos evitar que a alguien más le pase. Esto es un dolor inexplicable. No sabemos si es un tema de políticas públicas o de educación. ¿Cómo hacemos para que esto no vuelva a pasar y si mi testimonio sirve de algo?”.