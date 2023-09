El emotivo momento en que la mamá de Brusdar Graterol pudo ver a su hijo lanzar por primera vez en las Grandes Ligas (Video)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Brusdar Graterol, serpentinero venezolano de los Dodgers, se conmovió hasta las lágrimas y dedicó inning en blanco a su mamá. Durante el segundo encuentro de la serie entre la organización angelina y los Tigres de Detroit, el relevista diestro vivió uno de los momentos más importantes de su carrera en MLB.

Por Con las bases llenas

Brusdar Graterol pudo ver a su hijo lanzar. Como era de esperarse, “Bazooka” salió bastante motivado y tuvo una gran labor monticular ante los Detroit Tigers, ya que los retiró en orden. Luego de esto, el venezolano vivió un emotivo momento en MLB.

Brusdar Graterol, de Dodgers, llega hasta las lágrimas con su mamá en MLB: Tras culminar con su actuación en la lomita, Brusdar Graterol tuvo la oportunidad de ver por primera vez a su mamá en un estadio de MLB. El venezolano se quitó la gorra y le dedico el inning en blanco a su mamá, pero al momento de que caminaba al dugout, no pudo contener las lágrimas por el emotivo momento en Chavez Ravine.

#BiggerThanBaseball

Brusdar Graterol's mom got to see her son pitch for the first time in the Big Leagues. ? pic.twitter.com/pH9Z4Z3fYK

— MLB (@MLB) September 20, 2023