Desconcierto en EEUU al perderse un caza F-35 sin piloto que iba en vuelo automático

Desconcierto y misterio. Un caza de quinta generación F-35B del Cuerpo de Marines ha desaparecido en Carolina del Sur (Estados Unidos) después de eyectarse el piloto en una zona adyacente a la base militar de Charleston. El piloto logró aterrizar en paracaídas y se encuentra en un hospital en condición estable, pero el caza furtivo ??no aparece por ningún lado.

Por larazon.es

De momento, se desconoce qué motivó que el piloto se expulsara de la aeronave, pero según información de las Fuerzas Armadas estadounidenses, la búsqueda del avión seguía anoche en marcha en las áreas de Lake Moultrie y Lake Marion. La clave de esta desaparición es que, según el Departamento de Defensa, el F-35B fue puesto en piloto automático antes de la expulsión del piloto.

Se cree que el avión podría haber volado cientos de kilómetros en función del nivel de combustible. Si algo distingue al F-35 es su capacidad de sigilo, que dificulta la posibilidad de ser detectado por otros aviones y radares. Se cree precisamente que esta capacidad podría estar afectando la búsqueda frenética que se ha puesto en marcha. Las opciones más plausibles son un aterrizaje seguro o bien una caída en una zona rural alejada o en el océano Atlántico, lo que sin duda haría la búsqueda mucho más difícil. “El avión no tiene ningún localizador geográfico, por lo que si desaparece del radar, es difícil buscarlo electrónicamente”, ha explicado un funcionario retirado al periódico EurAsian Times.

Los oficiales estadounidenses han pedido ayuda a la gente de Carolina del Sur para localizar el avión, el más avanzado de las Fuerzas Armadas de EEUU y con un coste aproximado de 85 millones de dólares. Un helicóptero de emergencias de Carolina del Sur se unió a la búsqueda del F-35 después de que el mal tiempo que estaba haciendo mejorara.

We’re working with @MCASBeaufortSC to locate an F-35 that was involved in a mishap this afternoon. The pilot ejected safely. If you have any information that may help our recovery teams locate the F-35, please call the Base Defense Operations Center at 843-963-3600.

No es del todo infrecuente que un avión de combate continúe su rumbo volando en “estado zombi”, dicen los expertos de The War Zone, incluso que aterrice intacto tiempo después de que su piloto abandone la cabina. Existe algún antecedente, como el del “Cornfield Bomber”, un F-106 que aterrizó de una sola pieza después de que su piloto se estrellara en 1970. También se cita el caso de un avión ruso MiG-23 que en 1988 voló desde Polonia hasta Bélgica sin su piloto después de que este fuera expulsado poco después del despegue.

Now that I got that out of the way. How in the hell do you lose an F-35?

How is there not a tracking device and we’re asking the public to what, find a jet and turn it in?

— Rep. Nancy Mace (@RepNancyMace) September 18, 2023