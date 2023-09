En vivo: Las revelaciones de la Nasa sobre el fenómeno Ovni

Click to share on Google News (Opens in new window)

La NASA publicará este jueves un informe muy esperado sobre ovnis, que establecerá una hoja de ruta para el estudio futuro de estos objetos voladores no identificados.

La Agencia Espacial Estadounidense (NASA) anunció el año pasado el lanzamiento de una investigación independiente, dirigida por un grupo de científicos y expertos en aeronáutica.

Su objetivo no era analizar uno por uno los eventos observados ni intentar explicarlos, sino formular recomendaciones sobre cómo estudiarlos en el futuro.

Tras la publicación del informe hacia las 09H30 hora de Washington (13H30 GMT), la NASA dará una conferencia de prensa en presencia de su director, Bill Nelson, y del astrofísico que dirige la investigación, David Spergel.

El término OVNI ha sido reemplazado en la jerga del gobierno por UAP (fenómenos aéreos no identificados). La idea es desestigmatizar el tema.

La NASA define estos fenómenos como “la observación de eventos en el cielo que no pueden identificarse científicamente como un avión o un fenómeno natural conocido”.

The full report by the unidentified anomalous phenomena (UAP) independent study team will publish Thursday, Sept. 14.

A media briefing follows at 10am ET (1400 UTC) to discuss how we can better understand the origin and nature of future UAPs: https://t.co/w14LU0gdCJ pic.twitter.com/F7qIknBMXV

— NASA (@NASA) September 12, 2023