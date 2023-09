VIDEO: El dramático relato de un migrante extorsionado por un cartel al cruzar la frontera de EEUU

Un dramático testimonio de un migrante que intentaba ingresar ilegalmente a los Estados Unidos desde México ha puesto de manifiesto una vez más los peligros y desafíos que enfrentan quienes buscan una vida mejor al cruzar la frontera sur. El joven de 27 años, cuyo nombre se mantiene en el anonimato por razones de seguridad, reveló cómo fue forzado a usar una pulsera y entregar su dinero a miembros de un cártel mientras intentaba cruzar el río Grande (conocido como río Bravo en México).

El incidente fue documentado en un video publicado por Chris Olivarez, teniente y portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas, quien se encontraba junto a agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos. En el video, se puede observar el momento en que los agentes descubren a un grupo de migrantes ocultos entre la maleza mientras intentaban cruzar el río Grande.

El testimonio del migrante detenido es escalofriante. El hombre explicó que fue asaltado por miembros de un cártel mientras se disponía a cruzar el río por sí solo. Los delincuentes le exigieron una suma de 2.500 dólares para permitirle el paso, pero él solo contaba con 1.300 dólares en efectivo. Ante su incapacidad para pagar la cantidad exigida, los criminales le quitaron su dinero y le colocaron una pulsera que, según su relato, le otorgaba el “derecho de paso”. Este incidente tuvo lugar en el lado mexicano del río, donde el migrante fue víctima de una extorsión violenta.

El testimonio del migrante no solo revela la extorsión y violencia a la que se enfrentan aquellos que intentan cruzar la frontera, sino que también arroja luz sobre la complejidad de la crisis migratoria que afecta tanto a México como a los Estados Unidos. Según su relato, los miembros del cártel estaban armados y dispuestos a utilizar la fuerza para imponer su control en la zona.

