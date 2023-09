Imágenes sensibles: Le dio una golpiza brutal a una anciana con su propio bastón en el metro de Nueva York

Imágenes inquietantes muestran a un hombre golpeando a una mujer de 60 años más de 50 veces con su propio bastón en una estación de metro de Harlem.

Por New York Post

El ataque ocurrió poco antes de las 3:30 am del viernes cuando la mujer caminaba por la estación West 116 Street y Lenox Avenue, dijeron funcionarios de la policía de Nueva York a The Post.

El impactante video de dos minutos muestra al hombre no identificado arremetiendo contra la mujer con un paraguas y a la mujer tratando de defenderse de él con su bastón.

WARNING — GRAPHIC: Man beats 60-year-old woman at NYC subway for over 2 minutes with her own cane last Friday; the victim is stable at the hospital but the attacker is on the loose

pic.twitter.com/wIQ5MOzW1p

— Breaking911 (@Breaking911) September 5, 2023