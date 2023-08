Refuerzan seguridad en cementerio de San Petersburgo donde podría ser sepultado Prigozhin (Fotos)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Las autoridades de la ciudad rusa de San Petersburgo reforzaron hoy las medidas de seguridad en el cementerio Serafímovskoe, donde podría sepultado el líder de la compañía de mercenarios Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, fallecido en un catástrofe aérea el pasado día 23.

En la entrada del cementerio, custodiada por policías, fueron instalados detectores de metales, pero los visitantes pueden entrar libremente en su interior, aunque se ha prohibido el ingreso con cámaras, informó el digital Fontaka.ru

Desde primera horas de la mañana en la avenidas próximas al camposanto se observan importantes atascos.

#Russia Fontanka, an online regional newspaper operating out of St. Petersburg, reported that Yevgeny Prigozhin's funeral might take place at Serafimovskoe Cemetery. Police are there and metal detector frames were installed. pic.twitter.com/vNhCNPIq4C

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) August 29, 2023