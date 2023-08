El vacío legal que descubrió un equipo sueco sobre el fuera de juego para burlar la norma (VIDEO)

El Torns IF de la Tercera División de Suecia ha encontrado una manera de evitar el fuera de juego que podría obligar a la IFAB a cambiar o replantearse la redacción de esta norma del fútbol.

Por: Marca

“Hemos desarrollado un método ingenioso para crear uno contra uno con el portero. Se basa en una regla que se encuentra en la página 93 de las Reglas de Juego que establece que “El primer punto de contacto del ‘juego’ o ‘toque’ del balón” debe usarse al juzgar el fuera de juego. Innovador”, compartió el equipo sueco en su cuenta de Twitter.

¿En qué consiste el método del Torns IF para burlar la norma del fuera de juego en el fútbol?

El método para burlar la norma del fuera de juego consiste en que un jugador controle el balón pegado a su pie.

En el momento en que un compañero lo supera y entra en teórico fuera de juego el futbolista con la pelota pegada a su pie suelta el balón sin realizar un nuevo toque (el que contaría sería el primero, al recibir el esférico) dejándoselo a su compañero.

Debate entre el Torns IF y la IFAB sobre la interpretación de la norma del fuero de juego

Según la interpretación de la norma no sería fuera de juego, incluso el Torns IF llegó a mandar el video a la IFAB para confirmar que jugada se ajustaba a las reglas y no sería fuera de juego.

Torns IF developed a revolutionary method to beat the offside trap and create one-on-ones with the goalkeeper. We were hoping the “Torn pass” would become a part of football parlance in parity with the “Cruyff turn” and the “Panenka penalty”.https://t.co/jENQ6fGNKv

— Torns IF (@TornsIF1965) August 23, 2023