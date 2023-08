Muere a los 78 años Hersha Parady, popular actriz de La familia Ingalls

Posteado en: Actualidad, Internacionales

La intérprete transitaba serios problemas de salud y la información fue confirmada por su hijo.

Hersha Parady, ampliamente reconocida por su participación en la icónica serie La familia Ingalls (Little House on the Prairie), murió a los 78 años a causa de un tumor cerebral. La noticia de su fallecimiento conmovió tanto a los seguidores de la serie como a la comunidad artística en general.

La actriz, cuyo nombre real era Betty Sandhoff, nació el 25 de mayo de 1945 en Berea, Ohio, y desde joven mostró un interés por la actuación, participando en producciones teatrales en su ciudad natal. Tras graduarse en 1963, se trasladó a Los Ángeles en busca de mayores oportunidades en el mundo del espectáculo. Allí, uno de sus primeros roles destacados fue junto a Jon Voight en una producción itinerante de Un tranvía llamado deseo.

Parady comenzó su carrera en televisión con apariciones especiales en Mannix, Bearcats! y The Waltons. Sin embargo, fue su papel en La familia Ingalls el que la catapultó a la fama. La serie, emitida por la cadena NBC entre 1974 y 1983, narraba la vida de una familia en el Medio Oeste de Estados Unidos durante el siglo XIX.

Tras el casting antes del comienzo de la serie, había sido uno de los nombres que más sonaba para interpretar a Caroline Ingalls, aunque ese papel finalmente quedó en manos de Karen Grassle. Sin embargo, ya comenzado el envío, tuvo una participación en un episodio de 1976, Journey in the spring, en el que interpretó a Eliza Anne Ingalls, la cuñada de Charles. Para la temporada siguiente llegaría el turno de encarnar a Alice Garvey, que hace de la mejor manera en 35 episodios, y cuyo personaje es recordado por su trágica muerte en un incendio en la Escuela para ciegos, provocado accidentalmente por Albert Ingalls.

Ese tipo de desenlace no era habitual para los personajes principales en aquella época, y respecto de ello la actriz solía referirse a su último episodio como su favorito. “A pesar de la inminente fatalidad que traería, al menos me fui con un rugido y no con un gemido”, recordaría en una entrevista. “Era la primera vez que trabajaba con los técnicos de efectos especiales y los bomberos de Los Ángeles, y al estar rodeada de fuego controlado y extintores preparados, ¡estaba lista para actuar como una loca! Me encantó cada minuto”, expresaría emocionada.

