Tras décadas de distanciamiento, Cristian Castro fue a ver a Luis Miguel a su concierto

Hace un año, sin embargo, Cristian había sido abordado por las cámaras de Socios del Espectáculo, en ElTrece, y había reconocido un principio de acercamiento con su colega. “Estamos mejor que nunca. La mejor, ahora me puso en su Instagram. Puso una historia en la que yo hablé bien de él, porque se dio cuenta de que yo soy su seguidor. Así que ojalá que tenga ganas de amigarse conmigo”, había expresado el cantante.

En ese momento, los conductores del ciclo, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, habían mencionado que en realidad era el intérprete de “Suave” el que no quería tener trato con él. Pero Castro señaló: “La verdad es que en mi corazón está Luismi. No lo puedo sacar por nada del mundo. Así que, si él me saca a mí, es un error, es un error…”. Y, dejando claro con un sutil “ojalá” que no le hubiera molestado que hubiera tenido algo con su madre, dio precisiones sobre el detonante de la pelea entre ambos: . “¡Me quitó a la chica, viejo! No importa, se la dejo. Está enojado porque él la quitó y yo se la dejé. Se enojó porque se la dejé, no sé que pasó”.