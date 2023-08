Las profundas y duraderas consecuencias de que haya un “hijo favorito” en la familia

Posteado en: Ciencia, Titulares

Mis hermanos y yo siempre sabíamos cuándo mi hermano menor iba a visitar a nuestros padres: mi mamá preparaba pequeños cócteles de langostinos como plato especial.

Por: BBC

“El hijo pródigo”, protestábamos con algo de molestia, por que el resto de nosotros nunca recibiéramos ese tipo de trato privilegiado. La explicación oficial era que él no venía al almuerzo dominical tan frecuentemente como el resto de nosotros pero, aun así, no nos parecía realmente justo.

La verdad es que, a pesar del cóctel de langostinos, yo no creía que mis padres tuvieran favoritos. Fui criada en una familia de clase trabajadora de seis hermanos en el norte de Londres. Naturalmente, mis hermanos, hermanas y yo teníamos diferentes roles y obligaciones en la familia, pero las razones de eso parecían prácticas.

Como la menor, por ejemplo, yo siempre era la que iba a buscar las cosas que necesitaban mis padres, tal vez porque creían que yo tenía mucha energía. Mi hermana era la que solía ir de compras, porque podía conducir. Era una casa bulliciosa y a eso se le añadía nuestra perra dálmata, Sheba.

En general, todo me parecía bastante equilibrado. Pero el año pasado, durante una reunión familiar, uno de mis hermanos soltó la lengua y dijo que pensaba que yo era la favorita de mi padre.

Mi hermana se sorprendió un poco. Y me di cuenta de que tal vez no era cierto que mis padres no tenían hijos favoritos. Me pregunté cómo los miembros de mi familia y de otras familias experimentaban estas dinámicas, y cómo estas nos pueden moldear a largo plazo aunque no seamos completamente conscientes de ello.

Las investigaciones sugieren que el favoritismo de los padres es sorprendentemente común y que en lugar de ser simplemente una peculiaridad de la vida familiar, puede ser realmente dañino.

Sucede en aproximadamente el 65% de las familias y ha sido identificado y estudiado a través de muchas culturas diferentes. Está tan generalizado que puede impactar el bienestar de los niños a lo largo de sus vidas, desde la niñez hasta la edad adulta y más allá.

