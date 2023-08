El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 12 de agosto de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Hay preguntas que no vale la pena hacer. O no tienen respuestas o las que tienen no te funcionan. No cuestiones ni debatas todo lo que sucede. Si cansado o aburrido para ti mismo vivir en conflicto, imagínate lo que es para quienes te rodean. Hoy necesitas inyectarte un cambio de actitud.

Tauro

Desde que te levantas estás enérgico. Dedicas tiempo a alguna actividad física y si es al aire libre, mejor. Comes bien y te sientes capaz de comerte al mundo. Desbordas buena onda. Te sientes bien contigo mismo y lo proyectas en alguna reunión social o con familia.

Géminis

La felicidad es un estado consciente de gratitud. Es sentirse bendecido por lo bueno que sucede y entender que lo no tan bueno son experiencias que fortalecen y ayudan a tomar mejores decisiones en el futuro. La felicidad es sonreír, construir y confiar en ti mismo y en la vida que puedes crear, pero sobretodo agradecer.

Cáncer

Si hoy tú día no es tan bueno como quisieras, si tu estado de ánimo no es el mejor, si no entiendes porque pasan las cosas, no te preocupes, es normal. Esta bien no estar bien, a veces sucede y hasta es saludable que sea así. Lo que no es normal ni saludable es que te “permitas” mantenerte en un estado de derrota y pesimismo. Levántate y sino puedes, busca ayuda.

Leo

No necesitas apagar la luz de otros para mantener la tuya encendida, porque la luz que emana de ti no se puede esconder. Eres un ser único e irrepetible que puede lograr la meta que se proponga, más allá de los daños del pasado, más allá de tus miedos e inseguridades. Incluso, tú luz es tan intensa que hoy puedes ayudar a otros a encender la suya.

Virgo

Ofreces tus habilidades al servicio de los demás, y lo mejor es que lo haces sin pedir nada a cambio y sin imaginarlo, como recompensa recibes mucho más de lo que das. Conectas con quienes te rodean y eres correspondido. Es un buen día para demostrar quien eres y para proyectar el amor que sientes.

Libra

A pesar de ser sábado, hay mucho por hacer. Estás activo y te mueves para acá y para allá. Haces planes para la próxima semana e incluso organizas tu agenda para poder cubrir todo lo que te propones. Una llamada por aquí y otra por allá y luego a descansar y disfrutar el fin de semana.

Escorpio

Se abren nuevas puertas, pero aún así estás confundido. No sabes si dejar lo que tienes o si simplemente darles otro lugar. No necesitas tomar decisiones inmediatas. ¿Que te parece si haces varias cosas a la vez y cuando estes claro y estés consciente de que te conviene, haces alguna elección?

Sagitario

Tiendes a sufrir ciertos altibajos emocionales. A veces bien y otras no tanto. Cambias de opinión como de ropa y ni tú mismo te entiendes. Es como si te faltara algo y ni siquiera sabes que. No es un buen día para tomar decisiones, es mejor no hacer nada, a hacerlo solo por hacerlo. Ya mañana será otro día.

Capricornio

Se resiliente. No permitas que ningún problema te supere. Si te caes te levántate cuantas veces sea necesario. Es algo a lo que estás acostumbrado y que sabes hacer perfectamente. Hoy podrían surgir complicaciones que requieren cien por ciento de tu atención. Resuélvelo lo más pronto que puedas y suéltalo. No te atasques en problemas que no lo valen.

Acuario

Quieres acción. Estás en una onda de fiesta. Quieres salir, divertirte y pasarla bien. No quieres pensar ni hacer planes, mucho menos complicarte la vida, ni con tus asuntos ni con los de los demás. Es un buen día para organizar encuentros, que si bien no marcan tu vida, por lo menos dejan un buen sabor de boca.

Piscis

Comienzas tu día con mucha acción, pero a medida que avanza, te apagas y te aburres y vas en busca de algo nuevo que te active otra vez. Cuando conectas con algo que te entusiasma de verdad llegas hasta el final. Te es fácil materializar algún plan y crear el ambiente necesario para que todos se sientan tan motivados como tú.