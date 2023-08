Hermana de médico asesinado en Tailandia: “No sé si mis papás aguanten todo esto” (Video)

Posteado en: Actualidad, Internacionales, Sucesos

El caso de Edwin Arrieta ha conmocionado no solo a Colombia, pues su asesinato también ha estremecido a España, país de donde es oriundo su presunto homicida, y Tailandia, donde ocurrió el crimen.

Si bien en un principio la familia del cirujano colombiano señaló en un comunicado que no daría declaraciones, algunos integrantes han decidido romper el silencio mientras se está a la espera de un juicio para Daniel Sancho, señalado de ser el presunto asesino.

Los hechos, que aún son materia de investigación por las autoridades tailandesas, han causado una ola de conjeturas sobre los dos involucrados: el fallecido Edwin Arrieta y el español Daniel Sancho.

Lo que se conoce hasta el momento es que Sancho, de 29 años, y Arrieta, de 44, se habrían conocido a través de la red social Instagram y que para el pasado miércoles 2 de agosto se encontraron en la paradisíaca isla tailandesa Koh Phangan, según el informe policial. Arrieta arribó a la isla ese mismo 2 de agosto, mientras que por su parte el español se encontraba allí desde el pasado 31 de julio.

Estas turísticas playas, tranquilas y famosas por sus fiestas de Luna llena, serían testigo del crimen, pues fue allí se reportó la desaparición del colombiano y, posteriormente, se encontraron restos humanos que presuntamente serían suyos, como una pelvis y una pierna, según el informe de la policía.

Ante el descubrimiento de partes de un cuerpo y el interrogatorio de Sancho como sospechoso de la desaparición del cirujano, este optó por confesar ser el culpable del asesinato y desmembramiento de Arrieta. Según dijo el español a las autoridades tailandesas, él cortó el cadáver en quince partes, de las que hasta el momento se han encontrado siete.

“Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula”, declaró el joven en una conversación con EFE, frente a la abogada de oficio.

¿Qué dice la familia de la víctima?

Darling Arrieta, hermana del cirujano. rompió el silencio sobre su versión del crimen y contó detalles de los momentos de angustia y dolor que ha vivido la familia por su perdida.

“Todo el miércoles me la pasé buscándolo, estaba superpreocupada porque eso jamás había sucedido. Él había estado en Italia, en Turquía, en África y, aun así, él siempre se comunicaba con nosotros. Yo guardaba la esperanza que no tuviera señal o que le hubiesen robado el celular”, señaló en el programa ‘6AM hoy por hoy’ de Caracol Radio.

Ella le habría enviado mensajes por WhatsApp a su hermano durante la noche del 2 de agosto, pero estos no fueron entregados, situación que le pareció inusual y prendió una alarma en ella, por lo que al día siguiente, el jueves 3 de agosto, se dirigió a la Cancillería y Embajada de Colombia a través de una carta, informando sobre la desaparición de Edwin.

No fue sino hasta el viernes que su angustia se incrementó cuando llamó a la cónsul para preguntar por su hermano. “Ella me dijo que habían hecho un barrido en hospitales y clínicas; no obstante, no habían encontrado a Edwin. Dijeron que lo único que encontraron fue un cadáver. Cuando ella me dice así, me puse a llorar”, indicó.

Por otra parte, en medio de su desespero, también se contactó con el español Daniel Sancho para preguntar si sabía algo de su hermano, sin embargo, la respuesta seguía siendo negativa, pues el joven le indicó que le había perdido el rastro y que también estaba preocupado ante su desaparición.

“Mis papás tienen 76 años, son hipertensos. Mi mamá está destrozada. La salud de mis papás está muy deteriorada, yo estoy muy preocupada por mis papás. No sé si aguanten todo esto. Tengo miedo”, concluyó Darling Arrieta.

La trágica noticia que conmocionó a sus allegados

Por otra parte, una de las allegadas a la familia, Adriana Behaine, contó detalles de los momentos cuando la familia se enteró de la muerte del cirujano durante su viaje a Tailandia.

La mujer señaló en ‘Blu radio’ que el doctor era una persona sociable: “Viajaba por todo el mundo y tenía amigos en diferentes países”. Una de las razones de su estadía en Tailandia era por turismo y debido a la compra de un “aparato” para sus procedimientos quirúrgicos.

Sin embargo, era inusual que durante sus viajes Edwin Arrieta no se comunicara, por lo que cuando dejó de contestar los mensajes, empezaron a buscarlo de forma desesperada.

?”Hubo dos días donde no contestaba ni daba señales”, dijo Behaine en entrevista con el medio citado.

Mas tarde, tras la insistencia de amigas del colombiano y la hermana del mismo, autoridades se pusieron en contacto para confirmar sobre la muerte de Arrieta.

Por el momento, la policía continúa su investigación del caso y se está a la espera del juicio de Sancho, presunto responsable del crimen, quien ya confesó haber cometido el asesinato.