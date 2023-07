Las 10 canciones que convirtieron a Sinéad O’Connor en una voz inolvidable

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Sinéad O’Connor, cuya muerte fue confirmada por su familia este miércoles, ganó una enorme popularidad en los 90?s gracias a una poderosa voz, melodías melancólicas y letras desgarradoras. Su popularidad estuvo acompañada de polémicas: sus diversas adicciones, sus intentos de suicidio, el momento en el que rompió una imagen del papa Juan Pablo II durante una presentación en vivo y su conversión al islam.

Por Infobae

O’Connor fue una de las voces más poderosas de toda una generación y será recordada como una de las mujeres más subversivas dentro de la industria musical. A continuación, una recopilación de las canciones que la inmortalizaron.

“Troy”

Sinéad siempre tuvo una postura muy firme en contra de la guerra. Troy es un reflejo de esta postura, pues con su onírica voz, O’Connor narra la guerra de Troya reiterando el sinsentido de los conflictos bélicos. La canción fue parte del álbum debut de Sinéad: The Lion and the Cobra, considerada la mejor producción de toda su carrera.

“The Emperor’s New Clothes”

Una de las piezas más animadas de Sinéad, al menos musicalmente hablando. La pieza se separa de la crítica social a hablar de una relación complicada entre una chica de 21 años embarazada y su novio. La crudeza con la que la artista narraba este tipo de historias cotidianas sin necesidad de romantizarlas, fueron uno de los puntos clave para su éxito. The Emperor’s New Clothes se encuentra en el segundo álbum de Sinéad: I Do Not Want What I Haven’t Got.

“Something Beautiful”

Theology es un álbum que pasó muy desapercibido, pues para principios de los 2000, Sinéad ya no disfrutaba de la popularidad de una década anterior. No obstante, se destacan varias piezas del álbum, tal es el caso de Something Beautiful, una balada en la que Sinéad declara su amor por Dios en una época en la que se refugió en el cristianismo.

