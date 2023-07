Kim Cattrall: sexo, una muerte trágica, la pelea con Sarah Jessica Parker y la decisión de decir “no”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Para el cameo que hará en la segunda temporada de la secuela de Sex and the City le pagaron una cifra millonaria y le garantizaron todas las condiciones que exigió, incluyendo no cruzarse en el set con ninguna de sus ex compañeras, ¿cómo lo logró? De la joven actriz sexualizada a la comediante madura que hizo del amor libre su bandera.

Por infobae.com

Dice que ya no hará escenas de sexo; a los 66 años, está orgullosa de su figura, pero piensa que ya superó su cuota de desnudos en cámara. Para los últimos, que filmó para su participación en la serie Queer as Folk (2022), Kim Cattrall tuvo por primera vez en su carrera un “coach de intimidad” y fue una sorpresa: “En vez de tener a alguien de vestuario sosteniendo un tapado o poniéndote encima una toalla cuando dicen ‘corte’, tienen a esta persona que dice ‘Paren, hay que cuidar más esta escena’, ¡es fantástico!”, le dijo a Variety en una entrevista de hace unos meses que dio que hablar, como la mayoría de sus declaraciones recientes.

Es que la actriz nacida en Liverpool, Inglaterra, pero criada en Canadá –que tuvo esa doble nacionalidad hasta 2020, cuando se hizo ciudadana estadounidense para poder votar, cinco décadas después de mudarse a Nueva York– ha sido la voz más buscada del elenco original de Sex and the City desde que en 2021 se lanzó la secuela And Just Like That sin la presencia de Samantha Jones, el personaje que la hizo famosa en todo el mundo.

Cynthia Nixon (Miranda Hobbes), Kim Cattrall (Samantha Jones), Kristin Davis (Charlotte York) y Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), el cuarteto que llevó al éxito a Sex and the City Cynthia Nixon (Miranda Hobbes), Kim Cattrall (Samantha Jones), Kristin Davis (Charlotte York) y Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), el cuarteto que llevó al éxito a Sex and the City