El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 22 de julio de 2023

Aries

No necesitas hacer mucho para ser feliz y lo sabes. Disfrutas el día con lo que hay, sin grandes pretensiones. Te sientes bien y eso es lo más importante. Te dedicas a ti y a hacer lo que te guste.

Tauro

Día atareado. Desde temprano estás activo, en la calle, haciendo mil cosas. Quieres poner al día varios asuntos y todos son fuera de casa. Al final del día estás satisfecho porque estuviste tan organizado que te dio tiempo de todo.

Géminis

Falta algo entre tú y quienes te rodean. No sabes que, pero hay un vacío que te aleja de los demás. Te sientes desconectado y te cuesta relajarte. Prueba con pequeñas y poco importantes conversaciones que te ayuden a estrechar los lazos.

Cáncer

Hoy puede que no todo resulte como lo planeaste. Necesitas tiempo para ti y hoy es el día perfecto para hacerlo. Visitar una peluquería o spa, someterte a algún tratamiento estético, hacer ejercicios, comprar ropa y verte bello.

Leo

Difícilmente tendrás tiempo para ti. Desde hace día adquiriste varios compromisos y hoy es el día establecido para cumplirlo. Reuniones fuera de casa, encuentros con familia y amigos y alguno que otro evento ineludible. Debes hacer acto de presencia y no se valen excusas.

Virgo

Tu casa es tu prioridad, que luzca y huela bien. Organizas, ordenas y limpias. Quieres que todo quede perfecto y en cuestión de horas, después de trabajar sin parar todo queda tal cual querías. Quedas extenuado y luego a descansar.

Libra

Llego el fin de semana y puedes relajarte. Hay muchos asuntos pendientes en casa y tenías grandes planes para organizar y limpiar, pero ya no tienes ganas. Prefieres ser espontáneo y hacer algo que surja a última hora. Cambio de planes.

Escorpio

Te sientes presionado, estresado y aún cuando quieres descansar, difícilmente lo logres. Tienes trabajo acumulado y sólo hoy puedes ponerlo al día. Te activas desde temprano y terminas casi en la noche. Cansado pero satisfecho de tus logros.

Sagitario

No hay mal que por bien no venga, ni cuerpo que lo resistas. Hoy es un día de cerrar ciclos, de dar por terminadas una etapa que se ha extendido demasiado y que no se puede perpetuar demasiado. Debes tomar las riendas y ocuparte de ponerle fin, pero hazlo desde el amor.

Capricornio

Eres el intermediario para solucionar un asunto familiar. Un problema que se ha extendido por mucho tiempo y que no vale la pena prolongar más. La gente se preocupa por tonterías y crean tensión, pero hoy te cansaste y tomaste las riendas.

Acuario

Has estado demasiado preocupado y estresado estos días. Quieres resolverlo todo pero tus avances son lentos y tiendes a dejar todo para después y hoy no es diferente. No puedes hacer mucho, pero debes relajarte. No puedes vivir la vida así.

Piscis

Tus amigos son la vía de escape para pasar un sábado en grande. El plan es relajado y pueden estar a sus anchas, olvidarse de las preocupaciones del día a día y entregarse a compartir y disfrutar.